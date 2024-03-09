Скрученный пробег автомобиля: как обнаружить и на что влияет

Не будет преувеличением сказать, что машина с подлинными показаниями одометра на вторичном авторынке – большая редкость. И во многих случаях эта цифра действительно важна для покупателя подержанного авто. Однако есть несколько маркеров, которые помогут определить пробег более или менее точно.

О том, как понять, что одометр автомобиля смотали и как определить настоящий пробег, читайте в материале РБК-Украина .

Рассчитывать на то, что одометр б/у автомобиля на авторынке показывает правду, нельзя. Особенно если речь идет о машине, пригнанной из-за границы, когда она прошла через несколько рук уже после того, как от нее избавился первый владелец-европеец. Хотя именно в таком случае правдивость одометра имеет наибольшее значение.

Почему пробег автомобиля важен

Пробег и возраст автомобиля – два основных фактора, которые определяют реальное состояние подержанной машины и влияют на целесообразность ее приобретения. И если возраст важен только для состояния кузова (коррозия) и тягового аккумулятора (когда речь идет о гибриде или чистой "электричке"), то пробег отражает состояние механики – двигателя, коробки передач, ведущего моста, ходовой части. Все эти агрегаты обладают определенным ресурсом в километрах. В зависимости от размерного класса и уровня "премиальности" модели ресурс составляет порядка 200 – 400 тысяч километров. И если его остаток невелик, новому владельцу вскоре придется ремонтировать практически полмашины.

Злая ирония судьбы состоит в том, что именно у самых дорогих в ремонте машин – свежих годами иномарок, пригнанных на продажу из-за границы – замаскировать большой пробег проще всего. Поскольку большинство из них имеют высококачественную отделку интерьера, долго противостоящую износу. Плюс условия и режим эксплуатации автомобилей в богатых странах близки к идеальным, так что внешние следы износа и после 300 – 400 тысяч километров у них бывают минимальными.

Какой должен быть пробег б/у машины

Прежде всего, нужно знать, что рядовой автомобилист из развитой страны – первый владелец автомобиля – обычно продает его с пробегом не менее 300 – 400 тыс. км. За это время он берет от машины все, за что заплатил при покупке в автосалоне – то есть большую часть ресурса. К этому моменту машина приближается сразу к нескольким масштабным ремонтам – двигателя, коробки передач, тормозной системы и подвески.

Учитывая, что ежегодный пробег для большинства новых автомобилей в Европе не менее 30 – 60 тыс. км, можно понять, что машина может отработать свое и за 5 лет. Поэтому если вам предлагают 5 – 6-летний автомобиль с великолепным внешним видом, совсем необязательно, что он действительно имеет вожделенный для украинских покупателей пробег 180-220 тысяч километров. Скорее всего, в полтора-два раза больше.

Относительно б/у машин от украинских владельцев, средний годовой пробег для Украины – порядка 15 тысяч километров. В большом городе эта цифра достигает 25 – 30 тысяч, а в маленьких населенных пунктах, где все маршруты короче, средний годовой пробег – около 10 – 12 тысяч.

Соответственно, умножив паспортные годы машины на средний для ее региона годовой пробег, можно получить более или менее реальный километраж, который должен быть на ее одометре. Если существенно меньше – либо прибор смотали, либо это тот редкий случай, когда машина по какой-то экстремальной причине большую часть жизни простояла в гараже.

Какие признаки смотанного пробега

Выявить несоответствие показаний одометра реальному пробегу можно только после анализа набора данных, и то вряд ли результат можно считать гарантированно точным. Однако если сомнений окажется слишком много, от такого авто лучше отказаться или требовать существенной скидки в цене, которая компенсирует непременные ремонты.

Память электронных устройств . "Отмотать" цифры на одометре для специально обученных специалистов сегодня не представляет большой проблемы. Но информация о километраже может также храниться в блоках управления отдельных агрегатов. Искать ее там и корректировать, во-первых, нужно уметь, а во-вторых, за это нужно доплачивать. То есть, если машина в целом не очень дорогая, хитрый продавец может и не вычищать все ее блоки. Соответственно, при диагностике понравившегося экземпляра перед покупкой опытный специалист может выявить несоответствия.

. "Отмотать" цифры на одометре для специально обученных специалистов сегодня не представляет большой проблемы. Но информация о километраже может также храниться в блоках управления отдельных агрегатов. Искать ее там и корректировать, во-первых, нужно уметь, а во-вторых, за это нужно доплачивать. То есть, если машина в целом не очень дорогая, хитрый продавец может и не вычищать все ее блоки. Соответственно, при диагностике понравившегося экземпляра перед покупкой опытный специалист может выявить несоответствия. Сайты и базы данных . Существует несколько интернет-порталов (скажем CarFax и AutoCheck), где можно проверить данные о пробеге конкретной машины. В первую очередь это касается недавно ввезенных в страну экземпляров. Но для этого нужно знать VIN-код автомобиля. Наиболее удачливым покупателям удается ”нагуглить” интересующую их машину просто по запросу по вин-коду – например, на сайте объявлений, где первый владелец указывал показания одометра.

. Существует несколько интернет-порталов (скажем CarFax и AutoCheck), где можно проверить данные о пробеге конкретной машины. В первую очередь это касается недавно ввезенных в страну экземпляров. Но для этого нужно знать VIN-код автомобиля. Наиболее удачливым покупателям удается ”нагуглить” интересующую их машину просто по запросу по вин-коду – например, на сайте объявлений, где первый владелец указывал показания одометра. Официальный дилер . Полезную информацию по относительно молодой машине часто можно найти в базах дилера, на СТО которого она обслуживалась в первые годы после покупки. При обращении гарантийной машины ее пробег обязательно фиксируется мастером-приемщиком.

. Полезную информацию по относительно молодой машине часто можно найти в базах дилера, на СТО которого она обслуживалась в первые годы после покупки. При обращении гарантийной машины ее пробег обязательно фиксируется мастером-приемщиком. Интерьер . Даже гражданин без профессиональной подготовки может найти в салоне машины следы большого пробега Его выдают потертости на краях подушек водительского сиденья: натуральная кожа получает трещины и потертости после 100 – 150 тысяч километров пробега, качественная искусственная (экокожа) – даже более того, добротная ткань протирается после 100 тыс. км. В районе 80 – 100 тысяч появляются первые признаки износа на органах управления: руле, педалях, чехле рычага МКП, "популярных" кнопках на торпедо и под рулем. При этом имейте в виду, что новые детали в салоне тоже должны вызывать сомнения: если их недавно заменили, значит, они были изношены сильнее, чем подтверждает одометр.

. Даже гражданин без профессиональной подготовки может найти в салоне машины следы большого пробега Его выдают потертости на краях подушек водительского сиденья: натуральная кожа получает трещины и потертости после 100 – 150 тысяч километров пробега, качественная искусственная (экокожа) – даже более того, добротная ткань протирается после 100 тыс. км. В районе 80 – 100 тысяч появляются первые признаки износа на органах управления: руле, педалях, чехле рычага МКП, "популярных" кнопках на торпедо и под рулем. При этом имейте в виду, что новые детали в салоне тоже должны вызывать сомнения: если их недавно заменили, значит, они были изношены сильнее, чем подтверждает одометр. Двигатель. Современные двигатели хоть и имеют ресурс меньше, чем десяток-полтора лет назад, но после 200 – 250 тысяч должны работать ровно на всех режимах, без отдельно выделяющихся шумов и без видимого дыма из выхлопной трубы. Запуск должен быть легким и с холодным мотором, и с горячим. На наружных поверхностях двигателя такого возраста не должно быть черных маслянистых или гладких лакообразных отложений. Но потение в отдельных местах маслом в некоторых моделях двигателей считается нормальным и после 150 тысяч километров. Двигатель ухоженной машины с реальным пробегом 150 – 200 тысяч не нуждается в мойке; если вы такое увидели, значит, владелец пытался убрать следы чего-нибудь плохого. Отметим, что детальную диагностику двигателя нужно выполнять не визуально, а с помощью приборов – компрессометра, газоанализатора, мотортестера.

Если коротко

Надеемся, вы понимаете, что озадачиваться актуальностью пробега машины, которую вы хотите приобрести, есть смысл только когда она не старше, скажем, десяти лет. Потому что в более почтенном возрасте все ее важные детали будут уже не родными, а замененными на СТО, и значит, никакой связи с пробегом на одометре у них не будет. Соответственно, самым важным тогда будет реальное состояние автомобиля, а не зафиксированный пробег. И еще немаловажный момент: каждая модель авто имеет собственные характерные показатели ресурса, критического возраста и предельного пробега. И выбирая машину, эти цифры нужно выяснить заранее.