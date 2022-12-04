Скромно, але з пропагандою. Кремль дав поради щодо святкування Нового року в РФ, - ЗМІ

За його інформацією, пропаганду пропонується просувати зокрема під час дитячих свят. Під час їхнього проведення місцевій владі "необхідно передбачити згадку героїзму захисників вітчизни, можливість від імені дитини надіслати вітання".

При цьому, як зазначає Кремль, під час святкових заходів для дорослих існує "запит громадян на вияв стриманості у витратах".

В окупованих регіонах України - "ЛНР", "ДНР", Херсонській та Запорізькій областях - пропонується встановити ялинки та урочисто їх відкрити. Також рекомендується сформувати агітбригади (включно з Дідами Морозами та Снігуроньками), щоб привітати військових РФ.

У РБК додають, що влада країни-агресора хоче, щоб регіони та муніципалітети вітали з Новим роком сім'ї учасників так званої "спеціальної військової операції" з дітьми, збирали та відправляли вітальні листівки російським солдатам і вітали поранених у госпіталях.

"Новорічні ярмарки рекомендується використовувати як "інструмент суспільної консолідації": дати можливість людям зібрати та відправити подарунок учасникам "спеціальної військової операції", а також розмістити на ярмарках стенди "Все для перемоги" , - розповідають у виданні.

Також Кремль закликає підтримати артистів "патріотичної спрямованості" при формуванні концертних програм. У їх список входять: Поліна Гагаріна, Олег та Родіон Газманови, Вікторія Дейнеко, Лариса Доліна, Ярослав Дронов (Shaman), співачка Зара, гурт "Земляне", Григорій Лепс, Денис Майданов, Олександр Маршал, Стас П'єха та інші.