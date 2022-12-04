Скромно, но с пропагандой. Кремль дал советы по празднованию Нового года в РФ, - СМИ

По его информации, пропаганду предлагается продвигать в том числе во время детских праздников. Во время их проведения местным властям "необходимо предусмотреть упоминание героизма защитников отечества, возможность от имени ребенка отправить поздравление".

При этом, как указывает Кремль, во время праздничных мероприятий для взрослых существует "запрос граждан на проявление сдержанности в расходах".

В оккупированных регионах Украины - "ЛНР," "ДНР", Херсонской и Запорожской областях - предлагается установить елки и торжественно их открыть. Также рекомендуется сформировать агитбригады (включая Дедов Морозов и Снегурочек), чтобы поздравить военных РФ.

В РБК добавляют, что власти страны-агрессора хотят, чтобы регионы и муниципалитеты поздравляли с Новым годом семьи участников так называемой "специальной военной операции" с детьми, собирали и отправляли поздравительные открытки российским солдатам и поздравляли раненых в госпиталях.

"Новогодние ярмарки рекомендуется использовать как "инструмент общественной консолидации": дать возможность людям собрать и отправить подарок участникам "специальной военной операции", а также разместить на ярмарках стенды "Все для победы", "где каждый может внести свой вклад в обеспечение нужд военнослужащих", - рассказывают в издании.

Также Кремль призывает поддержать артистов "патриотической направленности" при формировании концертных программ. В их список входят:Полина Гагарина, Олег и Родион Газмановы, Виктория Дейнеко, Лариса Долина, Ярослав Дронов (Shaman), певица Зара, группа "Земляне", Григорий Лепс, Денис Майданов, Александр Маршал, Стас Пьеха и другие.