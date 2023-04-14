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Скрізь потепліє. Синоптик дала детальний прогноз на Великдень в Україні

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Україна, П'ятниця 14 квітня 2023 19:00
Скрізь потепліє. Синоптик дала детальний прогноз на Великдень в Україні Фото: синоптик Наталка Діденко дала детальний прогноз на Великдень в Україні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 16 квітня, на Великдень, в Україні буде тепло, до +20 градусів. Хоча без дощів все ж не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"На Великдень в Україні, на щастя, скрізь потепліє", - констатувала вона.

А саме:

  • вдень очікується +12...+16 градусів,
  • на заході та півдні - +14...+18,
  • на Закарпатті та крайньому півдні - до +20 градусів.

Крім того, ха даними синоптика, дощі на Великдень можливі вночі у північних областях, але невеликі, та вдень - місцями у західній частині.

"У більшості областей України 16 квітня погода буде теплою та сухою", - додала Діденко.

Раніше українцям розповіли, чого категорично не можна робити при перших спалахах блискавиць чи ударах грому. І як треба поводитись під час кульової блискавки.

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