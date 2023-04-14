Скрізь потепліє. Синоптик дала детальний прогноз на Великдень в Україні

У неділю, 16 квітня, на Великдень, в Україні буде тепло, до +20 градусів. Хоча без дощів все ж не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"На Великдень в Україні, на щастя, скрізь потепліє", - констатувала вона. А саме: вдень очікується +12...+16 градусів,

на заході та півдні - +14...+18,

на Закарпатті та крайньому півдні - до +20 градусів. Крім того, ха даними синоптика, дощі на Великдень можливі вночі у північних областях, але невеликі, та вдень - місцями у західній частині. "У більшості областей України 16 квітня погода буде теплою та сухою", - додала Діденко.