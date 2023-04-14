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Везде потеплеет. Синоптик дала подробный прогноз на Пасху в Украине

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Украина, Пятница 14 апреля 2023 19:00
Везде потеплеет. Синоптик дала подробный прогноз на Пасху в Украине Фото: синоптик Наталка Диденко дала подробный прогноз на Пасху в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 16 апреля, в Пасху, в Украине будет тепло, до +20 градусов. Хотя без дождей все-таки не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"На Пасху в Украине, к счастью, везде потеплеет", - констатировала она.

А именно:

  • днем ожидается +12...+16 градусов,
  • на западе и юге - +14...+18,
  • на Закарпатье и крайнем юге - до +20 градусов.

Кроме того, по данным синоптика, дожди на Пасху возможны ночью в северных областях, но небольшие, и днем - местами в западной части.

"В большинстве областей Украины 16 апреля погода будет теплой и сухой", - добавила Диденко.

Ранее украинцам рассказали, что категорически нельзя делать при первых вспышках молний или ударах грома. И как нужно себя вести во время шаровой молнии.

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