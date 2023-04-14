Везде потеплеет. Синоптик дала подробный прогноз на Пасху в Украине

В воскресенье, 16 апреля, в Пасху, в Украине будет тепло, до +20 градусов. Хотя без дождей все-таки не обойдется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"На Пасху в Украине, к счастью, везде потеплеет", - констатировала она. А именно: днем ожидается +12...+16 градусов,

на западе и юге - +14...+18,

на Закарпатье и крайнем юге - до +20 градусов. Кроме того, по данным синоптика, дожди на Пасху возможны ночью в северных областях, но небольшие, и днем - местами в западной части. "В большинстве областей Украины 16 апреля погода будет теплой и сухой", - добавила Диденко.