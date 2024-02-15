ua en ru
Чт, 15 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скрипник забрав у "Металіст 1925" чергового давнього знайомого

Харків, Четвер 15 лютого 2024 11:33
UA EN RU
Скрипник забрав у "Металіст 1925" чергового давнього знайомого Фото: Віктор Скрипник робитиме ставку на досвідчених виконавців (facebook.com/metalist1925kh)
Автор: Антон Федорців

Харківський "Металіст 1925" оголосив про підписання досвідченого оборонця Максима Імерекова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

33-річний центрбек став черговим зимовим новачком команди Віктора Скрипника. Першу половину сезону він провів у складі "Атромітоса" з Афін.

Імереков уклав із "Металістом 1925" контракт до кінця 2025 року. Харків'янам він дістався безкоштовно, оскільки раніше достроково припинив договір із середняком грецької Суперліги. У новій команді оборонець виступатиме під 32-м номером.

Імереков став п'ятим новачком "Металіст 1925" після призначення Скрипника в грудні. Лави харків'ян поповнило тріо колишніх підопічних нового тренера – Імереков, Юрченко та Овусу. Також до команди приєднався екс-хавбек збірної України Гармаш.

"Металіст 1925" у сезоні 2023/24

На зимову паузу харків'яни пішли на 12-й сходинці Прем'єр-ліги. "Жовто-сині" набрали 15 очок (+4, =3, -10).

Останні п'ять поєдинків у чемпіонаті України "Металіст 1925" програв із вилученнями в трьох із них. Раніше харків'яни вилетіли з Кубка України від "Ворскли" (0:3). Розпочала сезон команда під керівництвом Едмара, а завершила рік із Олегом Голодюком на чолі.

Наприкінці грудня клуб оголосив про призначення Скрипника головним тренером. Його помічниками будуть Григорій Ярмаш, Сергій Попов та Артемій Чернишов. Залишаться в структурі члени попередньої команди тренерів – Максим Цвіренко, Сергій Вольваков та Андрій Шабалін.

До слова, українець Харатін змінив "Легію" на ДАК "Дунайска Стреда" з чемпіонату Словаччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЛ Чемпионат Украины Виктор Скрипник
NEWS
Нічна атака на Україну. У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО
Нічна атака на Україну. У Повітряних силах відзвітували про роботу ППО
DAILY
"Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна "Титанічне випробування". Що відбувається під Куп'янськом та чи зможуть ЗСУ утримати місто