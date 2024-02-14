Екс-хавбек збірної України змінив гранда Польщі на чемпіонат Словаччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Українець перебрався в чемпіонат Словаччини. Хавбек складе компанію співвітчизнику Качарабі, який перейшов у ДАК раніше.

Харатін підписав контракт до кінця сезону в статусі вільного агента. Договір передбачатиме пролонгацію співпраці ще на рік. У новій команді українець виступатиме під 20-м номером.

На старті нинішнього сезону Харатін перестав входити до планів тренерського штабу "Легії". Як наслідок, півроку півзахисник провів у резервній команді "армійців". Він зіграв там 8 матчів у всіх турнірах.

Уродженець Мукачева Харатін виховувався в структурі київського "Динамо", але провів за гранд лише 1 матч. На правах оренди хавбек виступав у харківському "Металісті", а в 2016 році перебрався до "Зорі" з Луганська. Згодом 2,5 сезони провів у "Ференцвароші" та взяв із будапештцями 3 чемпіонські титули.