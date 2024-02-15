Скрипник забрал в "Металлист 1925" очередного давнего знакомого

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

33-летний центрбек стал очередным зимним новичком команды Виктора Скрипника. Первую половину сезона он провел в составе "Атромитоса" из Афин.

Имереков заключил с "Металлистом 1925" контракт до конца 2025 года. Харьковчанам он достался бесплатно, поскольку раньше досрочно прекратил договор с середняком греческой Суперлиги. В новой команде защитник будет выступать под 32-м номером.

Имереков стал пятым новичком "Металлист 1925" после назначения Скрипника в декабре. Ряды харьковчан пополнило трио бывших подопечных нового тренера – Имереков, Юрченко и Овусу. Также к команде присоединился экс-хавбек сборной Украины Гармаш.

"Металлист 1925" в сезоне 2023/24

На зимнюю паузу харьковчане ушли на 12-й строчке Премьер-лиги. "Желто-синие" набрали 15 очков (+4, =3, -10).

Последние пять поединков в чемпионате Украины "Металлист 1925" проиграл с удалениями в трех из них. Ранее харьковчане вылетели из Кубка Украины от "Ворсклы" (0:3). Начала сезон команда под руководством Эдмара, а завершила год с Олегом Голодюком во главе.

В конце декабря клуб объявил о назначении Скрипника главным тренером. Его помощниками будут Григорий Ярмаш, Сергей Попов и Артемий Чернышев. Остаются в структуре члены предыдущей команды тренеров – Максим Цвиренко, Сергей Вольваков и Андрей Шабалин.