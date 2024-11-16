Скріншот не має юридичної сили. Як зробити копії документів за допомогою "Дії"

Для створення "правильних" копій цифрових документів краще використовувати "Дія". Оскільки скріншоти документів не мають юридичної сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Дія ".

"Якщо ви подумали попросити скрін документа з "Дії" - важливо знати, що скріншот не має юридичної сили. Щоб отримувати копії цифрових документів, використовуйте сервіс "Дії", - радять спеціалісти.

Для цього, як для держустанов та і для бізнесу, варто використовувати сервіс Дія.QR, який дозволяє отримувати електронні копії цифрових документів від клієнтів без складних технічних налаштувань.

"Уявіть ситуацію: ви наймаєте на роботу нового працівника, потрібні сканкопії його документів: паспорта, довідки ВПО, освітніх документів. Замість купівлі принтера чи фотосесії документів питання можна розв'язати без паперів завдяки Дія.QR", - уточнюють експерти.

Для кого потрібен Дія.QR

Від держустанов до малого та середнього бізнесу. Дія.QR вже використовують ЦНАПи, заклади освіти, готелі, автосалони, ветеринарні клініки. Головна перевага - він не потребує технічної інтеграції.

Що таке Дія.QR

Це унікальний QR-код, за яким ваша установа може отримувати копії цифрових документів у pdf-форматі на свій e-mail. Достатньо замовити такий QR-код на порталі "Дія" та розмістити його в місці обслуговування клієнтів.



Створити Дія.QR для власного бізнесу можна за посиланням.