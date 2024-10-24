Дозвіл на зброю і не лише. В "Дії" з'явиться 6 нових послуг: список

Найближчим часом в застосунку "Дія" з'являться ще шість нових послуг. Серед них - відображення дозволу на зброю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова .

Після нещодавнього запуску послуги "шлюб онлайн" і Нацкешбеку, кілька днів тому було додано рекрутинг у топові підрозділи БпЛА. Майже щотижня "Дія" запускає нові сервіси і невпинно працює над їх розширенням.

Ось короткий список того, що скоро стане доступним:

Відображення дозволу на зброю. У додатку з'являться дані про зброю та дозволи на неї, а також можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї.

У додатку з'являться дані про зброю та дозволи на неї, а також можливість замовити витяг з Єдиного реєстру зброї. еАкциз. Громадяни зможуть перевіряти легальність алкоголю та тютюну через додаток, де буде міститись інформація про продукцію в електронній системі.

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"Дія" працює над цифровізацією декларацій і ліцензій для підприємців, зокрема, ліцензій на виконання протипожежних робіт. Повідомлення про проблеми зі зв'язком. У період відключень електроенергії це надважлива послуга, що дозволить повідомляти про відсутність зв'язку, щоб регулятор міг вирішити проблему.

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Частина з цих послуг буде доступна вже зовсім скоро, а над іншими ще ведеться робота з бюрократичними процедурами. Про всі оновлення команда "Дія" буде інформувати через соцмережі.