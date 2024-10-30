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"Дія" стала одним із найкращих винаходів 2024 року у світі за версією TIME

Середа 30 жовтня 2024 20:27
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"Дія" стала одним із найкращих винаходів 2024 року у світі за версією TIME Фото: портал "Дія" (diia gov.ua)
Автор: Ніна Єланська

Український застосунок "Дія" увійшов до списку Best Inventions 2024 за версією впливового журналу TIME у категорії Apps & Software.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Відомо, що TIME щорічно оцінює 200 інноваційних продуктів, які створюють революцію у різних галузях і покращують життя мільйонів людей.

Проєкт цифрової держави, ініційований президентом Володимиром Зеленським, пройшов значний шлях.

"За 5 років "Дія" пройшла шлях від застосунку з документами до справжнього SuperApp. Ми перші у світі цифровізували повний цикл одруження та прирівняли електронні документи до паперових", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на зараз "Дією" користуються понад 21 мільйон українців, а її відкритий код надає можливість іншим країнам впроваджувати подібні рішення.

"Це досягнення - символ визнання України на світовій арені як цифрового лідера. Дякуємо кожному, хто розділяє цей шлях із нами. Продовжуємо разом творити цифрове майбутнє", - наголосили у Мінцифри.

Не дивлячись на всі досягнення, "Дія" продовжує вдосконалюватися. Нещодавно, наприклад, стало відомо, що у ній з'явиться ще 6 нових функцій, якими можна скористатися через портал або додаток.

Також додамо, що електронний дозвіл на зброю планується створити саме в "Дії". За даними МВС, дозволом вже незабаром зможуть скористатися українці через додаток або портал.

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