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Скриншот не имеет юридической силы. Как сделать копии документов с помощью "Дії"

Украина, Суббота 16 ноября 2024 19:46
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Скриншот не имеет юридической силы. Как сделать копии документов с помощью "Дії" Фото: украинцам рассказали, как сделать копии документов с помощью "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Для создания "правильных" копий цифровых документов лучше использовать "Дія". Поскольку скриншоты документов не имеют юридической силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Дія".

"Если вы подумали попросить скрин документа из "Дії" - важно знать, что скриншот не имеет юридической силы. Чтобы получать копии цифровых документов, используйте сервис "Дії", - советуют специалисты.

Для этого, как для госучреждений, так и для бизнеса, следует использовать сервис Дія.QR, позволяющий получать электронные копии цифровых документов от клиентов без сложных технических настроек.

"Представьте ситуацию: вы нанимаете на работу нового работника, нужны сканкопии его документов: паспорта, справки ВПЛ, образовательных документов. Вместо покупки принтера или фотосессии документов вопрос можно решить без бумаг благодаря Дія.QR", - уточняют эксперты.

Для кого нужен Дія.QR

От госучреждений до малого и среднего бизнеса. QR уже используют ЦПАУ, учебные заведения, отели, автосалоны, ветеринарные клиники.

Что такое Дія.QR

Это уникальный QR-код, по которому ваше учреждение может получать копии цифровых документов в pdf-формате на свой e-mail. Достаточно заказать QR-код на портале "Дія" и разместить его в месте обслуживания клиентов.

Создать Дія.QR для собственного бизнеса можно по ссылке.

"Дія" в Украине

Украинское приложение "Дія" вошло в список Best Inventions 2024 по версии влиятельного журнала TIME в категории Apps & Software. Сервис "Дія" стал одним из лучших изобретений 2024 года.

Несмотря на то, что "Дія" успешно функционирует, разработчики не перестают усовершенствовать приложение. Например, в конце октября сообщалось, что в ближайшее время в приложении "Дія" появятся еще шесть новых услуг. Среди них - возможность "подтянуть" разрешение на оружие.

Кроме того, недавно в сервисе "е-Предприниматель" на портале "Дія" появились новые полезные услуги для предпринимателей, которые пока доступны в бета-режиме.

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