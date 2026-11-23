Українці, які планують пройти програму "Скринінг здоров’я 40+" у 2026 році, мають врахувати два грудневі дедлайни. Подати заявку на отримання коштів можна до 15 грудня включно, а пройти обстеження й оплатити його потрібно не пізніше 19 грудня.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook .

Коли потрібно подати заявку

Останній день подання заявки на отримання коштів - 15 грудня. Після цього потрібно дочекатися їх зарахування, тому відкладати оформлення не варто.

Водночас отримані кошти не можна буде використати у звичайний двомісячний строк, якщо він виходить за межі встановленого грудневого дедлайну.

Наприклад, якщо гроші надійдуть 10 грудня, пройти обстеження та оплатити його потрібно до 19 грудня включно.

Якщо ж індивідуальний двомісячний строк використання коштів закінчується раніше, потрібно встигнути до цієї дати.

Що буде з невикористаними коштами

Банки автоматично повернуть невикористані гроші до державного бюджету не пізніше 20 грудня. Подавати для цього окрему заяву не потрібно.

Перенести залишок на наступний рік не можна. Однак ті, хто не встигне пройти обстеження у 2026 році, зможуть повторно подати заявку у 2027 році.

Програма "Скринінг здоров’я 40+" передбачає обстеження для раннього виявлення ризиків серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем із психічним здоров’ям.