Скрининг здоровья 40+: когда истекает срок подачи заявок и использование средств
Украинцы, которые планируют пройти программу "Скрининг здоровья 40+" в 2026 году, должны учесть два декабрьских дедлайна. Подать заявку на получение средств можно до 15 декабря включительно, а пройти обследование и оплатить его нужно не позднее 19 декабря.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.
Когда нужно подать заявку
Последний день подачи заявки на получение средств - 15 декабря. После этого нужно дождаться их зачисления, потому откладывать оформление не стоит.
В то же время, полученные средства нельзя будет использовать в обычный двухмесячный срок, если он выходит за пределы установленного декабрьского дедлайна.
К примеру, если деньги поступят 10 декабря, пройти обследование и оплатить его нужно до 19 декабря включительно.
Если же индивидуальный двухмесячный срок использования средств истекает раньше, нужно успеть к этой дате.
Что будет с неиспользованными средствами
Банки автоматически вернут неиспользованные деньги в государственный бюджет не позднее 20 декабря. Подавать для этого отдельное заявление не нужно.
Перенести остаток на следующий год нельзя. Однако те, кто не успеют пройти обследование в 2026 году, смогут повторно подать заявку в 2027 году.
Программа "Скрининг здоровья 40+" предусматривает обследование для раннего выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и проблем с психическим здоровьем.
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