Скринінг здоров'я 40+: як оформити картку, щоб отримати 2000 гривень

З 31 січня українцям почали надходити перші повідомлення із запрошенням взяти участь у програмі "Скринінг здоров’я 40+". Це 2000 гривень на обстеження для тих, кому виповнилося понад 40 років.
РБК-Україна розповідає, як оформити картку для виплати та на що її можна витратити.
Перші сповіщення у застосунку "Дія" надходять українцям віком від 40 років на 30 день після дня народження. Розсилка почалася з тих громадян, які народилися 1 січня.
Щоб отримати 2000 гривень на скринінг здоров'я, необхідно відкрити "Дія.Картку".
Програма передбачає низку обстежень та консультацій, зокрема:
Дізнатися, де пройти обстеження (у державному, комунальному чи приватному закладі), можна на сайті screening.moz.gov.ua.
