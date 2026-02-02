Скрининг здоровья 40+: как оформить карту, чтобы получить 2000 гривен

С 31 января украинцам начали поступать первые сообщения с приглашением принять участие в программе "Скрининг здоровья 40+". Это 2000 гривен на обследование для тех, кому исполнилось более 40 лет.
РБК-Украина рассказывает, как оформить карту для выплаты и на что ее можно потратить.
Первые уведомления в приложении "Дія" поступают украинцам в возрасте от 40 лет на 30 день после дня рождения. Рассылка началась с тех граждан, которые родились 1 января.
Чтобы получить 2000 гривен на скрининг здоровья, необходимо открыть "Дія.Картку". Алгоритм действий следующий:
Программа предусматривает ряд обследований и консультаций, в частности:
Узнать, где пройти обследование (в государственном, коммунальном или частном учреждении), можно на сайте screening.moz.gov.ua.
