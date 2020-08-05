Скрининг, маски и личные ручки: как ЦИК предлагает провести местные выборы

Избиратели с признаками ОРВИ будут голосовать в отдельной кабинке
Местные выборы в Украине осенью 2020 года рекомендуется проводить с учетом карантинных ограничений. Избирателей просят иметь при себе личные ручки и защитные маски.
Об этом говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.
Сообщается, что ЦИК направил Кабинету министров предложения, направленные на предотвращение распространения коронавируса во время подготовки и проведения местных выборов 25 октября.
Предложения включают широкий спектр требований по организации противоэпидемических мер на выборах. В частности, во время проведения голосования на избирательных участках, в учреждениях здравоохранения, самоизоляции и во время проведения предвыборной агитации.
К общим рекомендациям относятся дезинфекция рук при входе на участок и выходе, а также наличие защитных масок или респираторов.
Избирательным комиссиям рекомендуется:
Избирателям на участках необходимо:
Фото: предложения ЦИК
Напомним, ранее в Центральной избирательной комиссии определили ряд проблем, связанных с организацией местных выборов; одна из них - обеспечение безопасности на выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.