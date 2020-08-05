Скринінг, маски і особисті ручки: як ЦВК пропонує провести місцеві вибори

Виборці з ознаками ГРВІ будуть голосувати в окремій кабінці
Місцеві вибори в Україні восени 2020 року рекомендується проводити з урахуванням карантинних обмежень. Виборців просять мати при собі особисті ручки і захисні маски.
Про це йдеться в повідомленні на сайті Центральної виборчої комісії.
Повідомляється, що ЦВК направила Кабінету міністрів пропозиції, спрямовані на запобігання поширення коронавірусу під час підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня.
Пропозиції включають широкий спектр вимог щодо організації протиепідемічних заходів на виборах. Зокрема, під час проведення голосування на виборчих дільницях, в установах охорони здоров'я, самоізоляції і під час проведення передвиборної агітації.
До загальних рекомендацій відносяться дезінфекція рук при вході на дільницю і виході, а також наявність захисних масок або респіраторів.
Виборчим комісіям рекомендується:
Виборцям на дільницях необхідно:
Фото: пропозиції ЦВК
Нагадаємо, раніше у Центральній виборчій комісії визначили низку проблем, пов'язаних з організацією місцевих виборів; одна з них - забезпечення безпеки на виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей.