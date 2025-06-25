Яскраво і стильно: які купальники обрала Даша Квіткова для літа 2025

Малиновий купальник

Квіткова обрала для літнього відпочинку яскраво-рожевий роздільний купальник зі щільного матеріалу, який красиво переливається на сонці.

Ліф - без чашок і додаткового Push-up, на бретельках, а низ - це плавки-бразиліани, які вигідно підкреслюють довгі ноги блогерки.

Такий варіант ідеально підходить для активного відпочинку, засмаги або відпочинку біля води.

Даша Квіткова показала купальник на літо (фото: instagram.com/kvittkova)

Купальник з контрастною обробкою

Другий варіант на літо - з контрастною обробкою білого кольору.

Даша Квіткова обрала класичний трикутний бікіні-топ на тонких бретельках. Чашечки мають білу окантовку по краях, яка добре контрастує з червоною тканиною.

Стильний купальник на літо (фото: instagram.com/kvittkova)

Плавки від купальника мають високу посадку і V-подібний крій. Вони сидять високо на стегнах, візуально подовжуючи ноги. Подібно до верху, вони також мають білу окантовку по краях тканини.

Таку модель Квіткова продемонструвала в чорному і теракотовому відтінках.

Модний купальник на літо (фото: instagram.com/kvittkova)

Тренди купальників на літо 2025

Цього сезону в моді купальники, що поєднують комфорт, яскравість і деталі з характером. Ось кілька головних напрямків:

кроше і текстурні тканини - в'язані купальники й моделі з фактурою "вафля", "жатка" створюють нестандартний вигляд і надають об'єму

- в'язані купальники й моделі з фактурою "вафля", "жатка" створюють нестандартний вигляд і надають об'єму яскраві відтінки та неон - фуксія, апельсиновий, лаймовий і бірюзовий - кольори, які не тільки пасують до засмаги, а й виділяють з натовпу

- фуксія, апельсиновий, лаймовий і бірюзовий - кольори, які не тільки пасують до засмаги, а й виділяють з натовпу асиметрія і вирізи - моделі через одне плече, з глибокими вирізами або декоративними прорізами залишаються в топі, надаючи образу динаміки

- моделі через одне плече, з глибокими вирізами або декоративними прорізами залишаються в топі, надаючи образу динаміки металеві елементи - кільця, ланцюжки, сріблясті або золоті вставки - ефектний акцент, що поєднує пляжний стиль з гламуром.

Трендові купальники на літо 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)