Яскраво і стильно: які купальники обрала Даша Квіткова для літа 2025

Українська блогерка Даша Квіткова поділилася літніми образами в купальниках, які цього сезону задають модний настрій. Обидва варіанти підкреслюють фігуру й ідеально підходять як для пляжного відпочинку, так і для активного проведення часу біля води.
РБК-Україна з посиланням на її сторінку в Instagram вирішило докладніше розповісти, які моделі купальників будуть у тренді цього літа.
Квіткова обрала для літнього відпочинку яскраво-рожевий роздільний купальник зі щільного матеріалу, який красиво переливається на сонці.
Ліф - без чашок і додаткового Push-up, на бретельках, а низ - це плавки-бразиліани, які вигідно підкреслюють довгі ноги блогерки.
Такий варіант ідеально підходить для активного відпочинку, засмаги або відпочинку біля води.
Даша Квіткова показала купальник на літо (фото: instagram.com/kvittkova)
Другий варіант на літо - з контрастною обробкою білого кольору.
Даша Квіткова обрала класичний трикутний бікіні-топ на тонких бретельках. Чашечки мають білу окантовку по краях, яка добре контрастує з червоною тканиною.
Стильний купальник на літо (фото: instagram.com/kvittkova)
Плавки від купальника мають високу посадку і V-подібний крій. Вони сидять високо на стегнах, візуально подовжуючи ноги. Подібно до верху, вони також мають білу окантовку по краях тканини.
Таку модель Квіткова продемонструвала в чорному і теракотовому відтінках.
Модний купальник на літо (фото: instagram.com/kvittkova)
Цього сезону в моді купальники, що поєднують комфорт, яскравість і деталі з характером. Ось кілька головних напрямків:
Трендові купальники на літо 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)
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