Ярко и стильно: какие купальники выбрала Даша Квиткова для лета 2025

Украинская блогерша Даша Квиткова поделилась летними образами в купальниках, которые в этом сезоне задают модное настроение. Оба варианта подчеркивают фигуру и идеально подходят как для пляжного отдыха, так и для активного времяпровождения у воды.
РБК-Украина со ссылкой на ее страницу в Instagram решило подробнее рассказать, какие модели купальников будут в тренде этим летом.
Квиткова выбрала для летнего отдыха ярко-розовый раздельный купальник из плотного материала, который красиво переливается на солнце.
Лиф - без чашек и дополнительного Push-up, на бретельках, а низ - это плавки-бразилианы, которые выгодно подчеркивают длинные ноги блогерши.
Такой вариант идеально подходит для активного отдыха, загара или отдыха у воды.
Даша Квиткова показала купальник на лето (фото: instagram.com/kvittkova)
Второй вариант на лето - с контрастной отделкой белого цвета.
Даша Квиткова выбрала классический треугольный бикини-топ на тонких бретельках. Чашечки имеют белую окантовку по краям, которая хорошо контрастирует с красной тканью.
Стильный купальник на лето (фото: instagram.com/kvittkova)
Плавки от купальника имеют высокую посадку и V-образный крой. Они сидят высоко на бедрах, зрительно удлиняя ноги. Подобно верху, они также имеют белую окантовку по краям ткани.
Такую модель Квиткова продемонстрировала в черном и терракотовом оттенках.
Модный купальник на лето (фото: instagram.com/kvittkova)
В этом сезоне в моде купальники, сочетающие комфорт, яркость и детали с характером. Вот несколько главных направлений:
Трендовые купальники на лето 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)
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