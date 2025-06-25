Ярко и стильно: какие купальники выбрала Даша Квиткова для лета 2025

Малиновый купальник

Квиткова выбрала для летнего отдыха ярко-розовый раздельный купальник из плотного материала, который красиво переливается на солнце.

Лиф - без чашек и дополнительного Push-up, на бретельках, а низ - это плавки-бразилианы, которые выгодно подчеркивают длинные ноги блогерши.

Такой вариант идеально подходит для активного отдыха, загара или отдыха у воды.

Даша Квиткова показала купальник на лето (фото: instagram.com/kvittkova)

Купальник с контрастной отделкой

Второй вариант на лето - с контрастной отделкой белого цвета.

Даша Квиткова выбрала классический треугольный бикини-топ на тонких бретельках. Чашечки имеют белую окантовку по краям, которая хорошо контрастирует с красной тканью.

Стильный купальник на лето (фото: instagram.com/kvittkova)

Плавки от купальника имеют высокую посадку и V-образный крой. Они сидят высоко на бедрах, зрительно удлиняя ноги. Подобно верху, они также имеют белую окантовку по краям ткани.

Такую модель Квиткова продемонстрировала в черном и терракотовом оттенках.

Модный купальник на лето (фото: instagram.com/kvittkova)

Тренды купальников на лето 2025

В этом сезоне в моде купальники, сочетающие комфорт, яркость и детали с характером. Вот несколько главных направлений:

кроше и текстурные ткани - вязаные купальники и модели с фактурой "вафля", "жатка" создают нестандартный вид и придают объем

- вязаные купальники и модели с фактурой "вафля", "жатка" создают нестандартный вид и придают объем яркие оттенки и неон - фуксия, апельсиновый, лаймовый и бирюзовый - цвета, которые не только подходят под загар, но и выделяют из толпы

- фуксия, апельсиновый, лаймовый и бирюзовый - цвета, которые не только подходят под загар, но и выделяют из толпы асимметрия и вырезы - модели через одно плечо, с глубокими вырезами или декоративными прорезями остаются в топе, придавая образу динамики

- модели через одно плечо, с глубокими вырезами или декоративными прорезями остаются в топе, придавая образу динамики металлические элементы - кольца, цепочки, серебристые или золотые вставки - эффектный акцент, сочетающий пляжный стиль с гламуром.

Трендовые купальники на лето 2025 (фото: instagram.com/kvittkova)