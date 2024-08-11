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Яскравий одяг та шолом. Українцям пояснили, як безпечно керувати електротранспортом

Фото: поліція дала поради з керування електротранспортом (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Літо у розпалі, тож гіроскутери, гіроборди, сігвеї, моноколеса та електросамокати можна побачити ледь не на кожній вулиці. Однак попри зручність даного транспорту варто пам'ятати й про безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції України.

Керування персональним електротранспортом не потребує наявності посвідчення водія, але вимагає уваги, адже правила дорожнього руху є обов'язковими для всіх учасників дорожнього руху.

Основні поради з безпечного керування електротранспортом:

  • вивчіть та неухильно дотримуйтеся ПДР. Якщо ви виїхали на дорогу, звертайте увагу на знаки та світлофори, керуйте за правилами для велосипедистів;
  • одягайте екіпіровку. Щоб захистити себе від травмування одягайте шолом, наколінники, налокітники та захисні рукавички;
  • звертайте увагу на дорожнє покриття - від його якості залежить траєкторія вашого руху в наступну секунду. Обережно проїжджайте калюжі, під ними можуть ховатися ями;
  • тримайте дистанцію. Мокра дорога і матеріал дорожнього покриття впливає на довжину гальмівного шляху;
  • будьте помітними. Одягайте яскравий одяг та розмістіть на ньому світловідбиваючі елементи;
  • пам'ятайте, що керувати будь-яким транспортом під дією алкоголю чи наркотичних засобів - заборонено.

 

Нагадаємо, ми писали, як можуть покарати велосипедиста за наїзд на пішохода.

РБК-Україна також повідомляло, за що ще можуть карати велосипедистів і водіїв самокатів.

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