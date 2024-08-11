Яскравий одяг та шолом. Українцям пояснили, як безпечно керувати електротранспортом

Нагадаємо, ми писали, як можуть покарати велосипедиста за наїзд на пішохода.

РБК-Україна також повідомляло, за що ще можуть карати велосипедистів і водіїв самокатів.

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