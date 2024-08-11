RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Яркая одежда и шлем. Украинцам объяснили, как безопасно управлять электротранспортом

Фото: полиция дала советы по управлению электротранспортом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Лето в разгаре, поэтому гироскутеры, гироборды, сигвеи, моноколеса и электросамокаты можно увидеть чуть ли не на каждой улице. Однако несмотря на удобство данного транспорта стоит помнить и о безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление патрульной полиции Украины.

Управление персональным электротранспортом не требует наличия водительского удостоверения, но требует внимания, ведь правила дорожного движения являются обязательными для всех участников дорожного движения.

Основные советы по безопасному управлению электротранспортом:

  • изучите и неукоснительно соблюдайте ПДД. Если вы выехали на дорогу, обращайте внимание на знаки и светофоры, управляйте правилами для велосипедистов;
  • одевайте экипировку. Чтобы защитить себя от травмирования, одевайте шлем, наколенники, налокотники и защитные перчатки;
  • обращайте внимание на дорожное покрытие - от его качества зависит траектория вашего движения в следующую секунду. Осторожно проезжайте лужи, под ними могут прятаться ямы;
  • держите дистанцию. Мокрая дорога и материал дорожного покрытия влияет на длину тормозного пути;
  • будьте заметны. Надевайте яркую одежду и разместите на ней светоотражающие элементы;
  • помните, что управлять любым транспортом под действием алкоголя или наркотических средств - запрещено.

 

Напомним, мы писали, как могут наказать велосипедиста за наезд на пешехода.

РБК-Украина также сообщало, за что еще могут наказывать велосипедистов и водителей самокатов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
самокати