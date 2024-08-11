Яркая одежда и шлем. Украинцам объяснили, как безопасно управлять электротранспортом

Напомним, мы писали, как могут наказать велосипедиста за наезд на пешехода.

РБК-Украина также сообщало, за что еще могут наказывать велосипедистов и водителей самокатов.

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