Яскравий данк захисника "Детройта" очолив топ дня в НБА (відео)

З команд, у складах яких є українці, боротьбу за чемпіонство продовжує "Лос-Анджелес Лейкерс" Олексія Леня. Його клуб веде боротьбу на старті плей-офф з "Міннесотою Тімбервулвз". Після двох матчів на майданчику "озерних" рахунок у серії – 1:1. Наступна гра пройде у ніч на 26 квітня в Міннеаполісі.

Результати ігрового дня НБА 24 квітня:

"Детройт Пістонс" – "Нью-Йорк Нікс" – 116:118 (серія – 1-2)

"Мемфіс Гріззліс" – "Оклахома-Сіті Тандер" – 108:114 (серія – 0-3)

"Лос-Анджелес Кліпперс" – "Денвер Наггетс" – 117:83 (серія – 2-1)

Найрезультативнішими баскетболістами ігрового дня стали Карл-Ентоні Таунс ("Нью-Йорк") та Шей Гілджес-Александер ("Оклахома-Сіті"), які набрали по 31 очку.

А десятку найкращих моментів очолив оборонець "Детройта" Малік Бізлі. Отримавши пас у стрімкій атаці, він поклав данк у кільце "Нью-Йорка" в протистоянні з більш фактурним суперником.