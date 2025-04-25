Яркий данк защитника "Детройта" возглавил топ дня в НБА (видео)

Из команд, в составах которых есть украинцы, борьбу за чемпионство продолжает "Лос-Анджелес Лейкерс" Алексея Леня. Его клуб ведет борьбу на старте плей-офф с "Миннесотой Тимбервулвз". После двух матчей на площадке "озерных" счет в серии - 1:1. Следующая игра пройдет в ночь на 26 апреля в Миннеаполисе.

Результаты игрового дня НБА 24 апреля:

"Детройт Пистонс" - "Нью-Йорк Никс" - 116:118 (серия - 1-2)

"Мемфис Гриззлис" - "Оклахома-Сити Тандер" - 108:114 (серия - 0-3)

"Лос-Анджелес Клипперс" - "Денвер Наггетс" - 117:83 (серия - 2-1)

Самыми результативными баскетболистами игрового дня стали Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк") и Шей Гилджес-Александер ("Оклахома-Сити"), которые набрали по 31 очку.

А десятку лучших моментов возглавил защитник "Детройта" Малик Бизли. Получив пас в стремительной атаке, он положил данк в кольцо "Нью-Йорка" в противостоянии с более фактурным соперником.