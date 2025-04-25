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Бій Усик - Дюбуа 2 перенесено: нова дата поєдинку за титул абсолютного чемпіона

П'ятниця 25 квітня 2025 09:58
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Бій Усик - Дюбуа 2 перенесено: нова дата поєдинку за титул абсолютного чемпіона Дата реваншу Усик - Дюбуа підтверджена: битва за абсолют відбудеться вже скоро (колаж: РБК-Україна)
Автор: Андрій Костенко

Олександр Усик і Даніель Дюбуа вже скоро проведуть реванш за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі - стала відома нова дата бою за всі пояси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетне боксерське видання The Ring.

Дата і місце реваншу Усик - Дюбуа

Олександр Усик і Даніель Дюбуа проведуть бій-реванш 19 липня 2025 року на легендарному стадіоні "Вемблі" в Лондоні.

Спочатку поєдинок планували на 12 липня, однак організатори вирішили перенести його на тиждень пізніше.

Це буде повторна зустріч українця й британця: у серпні 2023 року Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

Чому бій не гарантований

Організація реваншу виявилася непростою. Усик мав провести обов’язковий захист титулу WBO проти Джозефа Паркера, а Дюбуа повинен був битися за пояс IBF з Дереком Чісорою. Ба більше, Міжнародна боксерська федерація зобов'язала свого чемпіона провести захист титулу по лінії організації.

Однак через високий інтерес з боку промоутерів та трансляторів, а також після петиції про надання реваншу статусу пріоритетного WBO дозволила поєдинок, а команда Усика офіційно звернулася з проханням зробити виняток.

Прогноз на бій Усик - Дюбуа 2

Останній раз український боксер виходив у ринг у грудні 2024 року в реванші з Ф’юрі. Дюбуа ж не боксував із вересня - відтоді, як нокаутував Ентоні Джошуа в п’ятому раунді. Тож бій на "Вемблі" обіцяє бути не просто реваншем, а великим поверненням обох боксерів і головною подією року у світі боксу.

Тим часом букмекери одностайно вважають Усика фаворитом майбутнього поєдинку. Середні коефіцієнти на результат бою виглядають наступним чином:​

  • перемога Усика: 1.11-1.15
  • перемога Дюбуа: 7.00-9.50
  • нічия: 26.00​

Букмекери оцінюють ймовірність дострокової перемоги Усика (нокаутом або технічним нокаутом) з коефіцієнтами близько 1.40-1.52, тоді як перемога за очками оцінюється в межах 3.40-3.60.

Більшість боксерських аналітиків та колишніх чемпіонів також схиляються до перемоги Усика, проте деякі вважають, що Дюбуа має шанси на реванш.​

Так, колишній чемпіон світу Тоні Беллью думає, що "Дюбуа буде зупинений між восьмим і дванадцятим раундами".

Ще один екс-чемпіон світу Дюк Маккензі впевнений, що українець "завершить кар'єру непереможеним".

А от британський тренер Марк Тіббс наголошує, що "Дюбуа став краще після попереднього бою".

"Якщо він з самого початку перетворить поєдинок у технічний бій, тоді це буде справжній близький реванш. Шанси 50 на 50", - каже він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Усик активно шукає спаринг-партнерів для підготовки до нового бою.

Також нещодавно в інтерв'ю РБК-Україна тренер чемпіонів оцінив шанси нашого спортсмена в боях з Дюбуа та Паркером.

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