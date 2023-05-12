Скоротять інтервали і не тільки. Що зміниться в роботі метро Києва з 15 травня

Київський метрополітен з понеділка, 15 травня, зменшить інтервали між потягами, а також відкриє додаткові виходи на деяких станціях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"Із понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові - 6-8 хвилин. Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин", - сказано в повідомленні.
Окрім цього на дев'яти станціях будуть відкриті другі виходи.
Однак на станції "Оболонь" все ще працюватиме лише один вестибюль - у напрямку станції "Мінська. Вестибюль №2 буде зачинено через проведення ремонтних робіт у підземному переході.
Нагадаємо, у Києві обмежували рух зеленою гілкою метро та закривали станцію "Сирець" через технічну несправність.
Додамо, що з 26 березня у Києві змінили графік роботи метрополітену та наземного транспорту.
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