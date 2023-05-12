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Скоротять інтервали і не тільки. Що зміниться в роботі метро Києва з 15 травня

Фото: метро Києва (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Київський метрополітен з понеділка, 15 травня, зменшить інтервали між потягами, а також відкриє додаткові виходи на деяких станціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Із понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові - 6-8 хвилин. Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин", - сказано в повідомленні.

Окрім цього на дев'яти станціях будуть відкриті другі виходи.

Червона лінія:

  • "Святошин" вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;
  • "Нивки" вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;
  • "Лівобережна" вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;
  • "Чернігівська" вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.

Синя лінія:

  • "Героїв Дніпра" вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;
  • "Контрактова площа" вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;
  • "Васильківська" вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.

Зелена лінія:

  • "Позняки" вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;
  • "Харківська" вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.

Однак на станції "Оболонь" все ще працюватиме лише один вестибюль - у напрямку станції "Мінська. Вестибюль №2 буде зачинено через проведення ремонтних робіт у підземному переході.

Нагадаємо, у Києві обмежували рух зеленою гілкою метро та закривали станцію "Сирець" через технічну несправність.

Додамо, що з 26 березня у Києві змінили графік роботи метрополітену та наземного транспорту.

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