Скоротять інтервали і не тільки. Що зміниться в роботі метро Києва з 15 травня

Київський метрополітен з понеділка, 15 травня, зменшить інтервали між потягами, а також відкриє додаткові виходи на деяких станціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Із понеділка на кожній лінії метрополітену будуть зменшені інтервали між поїздами. Час очікування в години пік у будні дні становитиме 3-4 хвилини, у міжпікові - 6-8 хвилин. Також буде збільшена парність поїздів у вихідні дні, вдень інтервал між поїздами становитиме 6-7 хвилин", - сказано в повідомленні.

Окрім цього на дев'яти станціях будуть відкриті другі виходи.

Червона лінія:

"Святошин" вестибюль №1 з 05:35 до 22:27;

"Нивки" вестибюль №2 з 05:37 до 22:29;

"Лівобережна" вестибюль №1 з 05:35 до 22:29;

"Чернігівська" вестибюль №2 з 05:28 до 22:24.

Синя лінія:

"Героїв Дніпра" вестибюль №2 з 05:25 до 22:22;

"Контрактова площа" вестибюль №2 з 05:37 до 22:36;

"Васильківська" вестибюль №1 з 05:50 до 22:32.

Зелена лінія:

"Позняки" вестибюль №2 з 05:33 до 22:27;

"Харківська" вестибюль №1 з 05:30 до 22:24.

Однак на станції "Оболонь" все ще працюватиме лише один вестибюль - у напрямку станції "Мінська. Вестибюль №2 буде зачинено через проведення ремонтних робіт у підземному переході.