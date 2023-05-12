Сократят интервалы и не только. Что изменится в работе метро Киева с 15 мая

Киевский метрополитен с понедельника, 15 мая, снизит интервалы между поездами, а также откроет дополнительные выходы на некоторых станциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

"С понедельника на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена парность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут", - сказано в сообщении.

Кроме этого, на девяти станциях будут открыты вторые выходы.

Красная линия:

"Святошин" вестибюль №1 с 05:35 до 22:27;

"Нивки" вестибюль №2 с 05:37 до 22:29;

"Левобережная" вестибюль №1 с 05:35 до 22:29;

"Черниговская" вестибюль №2 с 05:28 до 22:24.

Синяя линия:

"Героев Днепра" вестибюль №2 с 05:25 до 22:22;

"Контрактовая площадь" вестибюль №2 с 05:37 до 22:36;

"Васильковский" вестибюль №1 с 05:50 до 22:32.

Зеленая линия:

"Позняки" вестибюль №2 с 05:33 до 22:27;

"Харьковский" вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.

Однако на станции "Оболонь" все еще будет работать только один вестибюль - в направлении станции "Минская. Вестибюль №2 будет закрыт из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.