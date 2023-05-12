Сократят интервалы и не только. Что изменится в работе метро Киева с 15 мая

Киевский метрополитен с понедельника, 15 мая, снизит интервалы между поездами, а также откроет дополнительные выходы на некоторых станциях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.
"С понедельника на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена парность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут", - сказано в сообщении.
Кроме этого, на девяти станциях будут открыты вторые выходы.
Однако на станции "Оболонь" все еще будет работать только один вестибюль - в направлении станции "Минская. Вестибюль №2 будет закрыт из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.
Напомним, в Киеве ограничивали движение по зеленой ветке метро и закрывали станцию "Сырец" из-за технической неисправности.
С 26 марта в Киеве изменили график работы метрополитена и наземного транспорта.
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