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Сократят интервалы и не только. Что изменится в работе метро Киева с 15 мая

Фото: метро Киева (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Киевский метрополитен с понедельника, 15 мая, снизит интервалы между поездами, а также откроет дополнительные выходы на некоторых станциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

"С понедельника на каждой линии метрополитена будут уменьшены интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составит 3-4 минуты, в межпиковые - 6-8 минут. Также будет увеличена парность поездов в выходные дни, днем интервал между поездами составит 6-7 минут", - сказано в сообщении.

Кроме этого, на девяти станциях будут открыты вторые выходы.

Красная линия:

  • "Святошин" вестибюль №1 с 05:35 до 22:27;
  • "Нивки" вестибюль №2 с 05:37 до 22:29;
  • "Левобережная" вестибюль №1 с 05:35 до 22:29;
  • "Черниговская" вестибюль №2 с 05:28 до 22:24.

Синяя линия:

  • "Героев Днепра" вестибюль №2 с 05:25 до 22:22;
  • "Контрактовая площадь" вестибюль №2 с 05:37 до 22:36;
  • "Васильковский" вестибюль №1 с 05:50 до 22:32.

Зеленая линия:

  • "Позняки" вестибюль №2 с 05:33 до 22:27;
  • "Харьковский" вестибюль №1 с 05:30 до 22:24.

Однако на станции "Оболонь" все еще будет работать только один вестибюль - в направлении станции "Минская. Вестибюль №2 будет закрыт из-за проведения ремонтных работ в подземном переходе.

Напомним, в Киеве ограничивали движение по зеленой ветке метро и закрывали станцию "Сырец" из-за технической неисправности.

С 26 марта в Киеве изменили график работы метрополитена и наземного транспорта.

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