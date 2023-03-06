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Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році

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Київ, Понеділок 06 березня 2023 21:11
Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році Фото: Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністерство економіки України переглянуло прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році. Наразі він погіршився з 3,2% до 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Мінекономіки Олексія Соболєва на дискусії, яку організував Центр економічної стратегії.

За його словами, причиною такого погіршення прогнозу зростання ВВП є припущення, що війна проти України не закінчиться в середині 2023 року, а триватиме майже цілий рік.

"Здається, ми пройшли пік інфляції - вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за попередніми даними, ВВП України у 2022 році скоротився на 30,4%.

Більш детально про вплив року війни на економіку України можете дізнатисяу матеріалі РБК-Україна.

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