Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році

Міністерство економіки України переглянуло прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році. Наразі він погіршився з 3,2% до 1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Мінекономіки Олексія Соболєва на дискусії , яку організував Центр економічної стратегії.

За його словами, причиною такого погіршення прогнозу зростання ВВП є припущення, що війна проти України не закінчиться в середині 2023 року, а триватиме майже цілий рік.

"Здається, ми пройшли пік інфляції - вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", - додав чиновник.