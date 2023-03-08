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Падіння ВВП України уповільнилось: у Мінекономіки назвали причини

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Україна, Середа 08 березня 2023 13:42
Падіння ВВП України уповільнилось: у Мінекономіки назвали причини Фото: падіння економіки України уповільнилося (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України у лютому 2023 року становило 26% (±2%), що є кращим за показник січня - 32% (±2%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалась, ураховуючи суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки відновленню роботи усіх доступних видів генерації в енергосистемі з середини лютого", - заявила перший віце-прем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, "виграна Україною "енергетична війна" додала оптимізму бізнесу, який покращив свої настрої щодо майбутнього та активізував діяльність".

Зокрема, у лютому порівняно з січнем дещо покращилася ситуація у промисловому виробництві завдяки зниженню тиску такого чинника як дефіцит електроенергії, ураховуючи запуск в роботу дев’яти атомних блоків.

За оцінками Мінекономіки, покращується ситуація в багатьох галузях економіки. Так у транспортній сфері відбулося поступове відновлення активності за всіма ключовими видами транспорту,

Також дещо покращилася ситуація у тваринництві, яке поступово адаптується до складних умов функціонування, зокрема у регіонах, які відносно менше постраждали від війни і куди релокувалися фермери з прифронтових територій, суттєво покращились очікування ділової активності сфери торгівлі, яка є чутливою до змін попиту.

Спостерігається поступове покращення ситуації і у будівельній сфері. Це сталося через те, що на деокупованих територіях активізовуються будівельні роботи, зокрема з відновлення зруйнованих чи пошкоджених житлових, виробничих, а також інфраструктурних об'єктів, повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, за даними НБУ, відсутність дефіциту електроенергії в Україні призвела до пожвавлення економічної активності вже в лютому.

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