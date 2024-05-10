Скорочення Кабміну. Скільки в Україні міністерств, хто очолює та як це хочуть змінити

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Скільки міністерств та хто їх очолює

Станом на травень у списку центральних органів виконавчої влади 19 міністерств. Вони покликані формувати та реалізувати державну політику у відповідних секторах. Їх очолюють міністри, які за посадою є членами Кабміну.

Список міністерств та їх керівників:

молоді та спорту - в.о. міністра Матвій Бідний

аграрної політики та продовольства - тимчасовий в.о. міністра Тарас Висоцький

стратегічних галузей та промисловості - міністр Олександр Камишін

реінтеграції тимчасово окупованих територій - міністр Ірина Верещук

енергетики - міністр Герман Галущенко

цифрової трансформації - міністр Михайло Федоров

економіки - міністр Юлія Свириденко

внутрішніх справ - міністр Ігор Клименко

захисту навколишнього середовища та природних ресурсів - міністр Руслан Стрілець

закордонних справ - міністр Дмитро Кулеба

культури та інформаційної політики - тимчасовий в.о. міністра Ростислав Карандєєв

оборони - міністр Рустем Умєров

освіти та економіки - міністр Оксен Лісовий

охорони здоров'я - міністр Віктор Ляшко

соціальної політики - міністр Оксана Жолнович

у справах ветеранів - тимчасовий в.о. міністра Олександр Порхун

фінансів - міністр Сергій Марченко

юстиції - міністр Денис Малюська

розвитку громад, територій та інфраструктури - без міністра після звільнення Олександра Кубракова

Зазначимо, що Кубракова відправили у відставку рішенням Верховної ради напередодні, 9 травня. Джерела РБК-Україна називали різні причини невдоволення його роботою. Серед них - нібито недостатня увага до теми регіональної політики та тісна співпраця з НАБУ.

Докладніше про це та про інші можливі перестановки в уряді читайте в окремому матеріалі.

Також учора парламент звільнив міністра агарної політики Миколу Сольського. Як уточнили РБК-Україна в Мінагро, до призначення виконувача обов'язків, згідно з розподілом обов'язків, керуватиме міністерством перший заступник міністра Тарас Висоцький.

Скоротити на третину. Що відомо про реформу у Кабміні

Ще на початку 2024 року про скорочення Кабінету міністрів не йшлося. Президент Володимир Зеленський у січні казав, що є розуміння про занадто великий Кабмін і "роздуті інституції", про те, що цифровізація допомагає знизити бюрократію. Але заперечував плани перезавантаження і просив усіх "заспокоїтися".

У березні риторика змінилася. І президент допустив скорочення кількості міністерств у рамках економії державних видатків.

"У нас є бюджет війни, і перш за все пріоритет - це війна, ми на це спрямовуємо всі гроші, які у нас є. Якщо це вимагає на час війни скорочення деяких інститутів і навіть міністерств, то ми це робитимемо", - додав Зеленський.

Більш конкретно із цього приводу висловився прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, опрацьовується план, згідно з яким кількість міністерств скоротять на третину. Оптимальний варіант - залишити 15 чи 16.

Також розпочалася робота над створенням Центру уряду з адміністративними функціями. Передбачається, що міністерства повинні мати невелику кількість висококваліфікованих фахівців, а Центр уряду - надавати юридичні кроки, підтримку та швидко готувати потрібні міністерствам документи.

Цими днями міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в ефірі телемарафону підтвердив підготовку законопроекту про Центр.

"Ми передбачаємо, що навколо секретаріату Кабінету міністрів та функцій, які мають Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Міністерство юстиції та Міністерство цифрової трансформації, з використанням фахівців, які займаються питаннями нормотворчості, можна створити професійний орган, який опікуватиметься якісною підготовкою документів", - сказав він.

За його словами, у переважній більшості країн ЄС у тій чи іншій ітерації існують органи на кшталт Центру уряду. Він також зазначив, що це більш технократичне, ніж політичне рішення.

На питання, чи посилиться вплив прем'єра на Кабінет міністрів після такої реформи, Нємчінов відповів, що йдеться про поділ функцій формування та реалізації політики. Коли формують - міністерства, а реалізують - агенції, служби та інші органи. В окремому випадку - міністерства оборони та внутрішніх справ - реалізація залишиться за ними.

Проект представлять у травні на експертному рівні на Координаційній раді з питань реформи держуправління. Раніше Немчінов припускав запуск Центру уряду до 2025 року.

Що буде з Мінрегіоном та які міністерства "ляжуть під ніж"

Ще до звільнення Олександра Кубракова з посади міністра розвитку громад, територій та інфраструктури стало відомо, що нардепи планують розділити його міністерство. Співрозмовник РБК-Україна у "Слузі народу" розповів, що, зокрема, для цього треба було звільнити Кубракова.

Також співрозмовник підтвердив, що є рішення про створення двох окремих - Міністерство регіональної політики та Міністерство інфраструктури. Як пояснив нардеп Олександр Качура, причина - провалена робота з регіональної політики та місцевого самоврядування. Також, за його словами, прем'єр Денис Шмигаль виступає за об'єднання ще кількох міністерств.

Звільнення міністра агрополітики Миколи Сольського сталося на тлі корупційної справи. Два тижні тому йому оголосили підозру в незаконному заволодінні землею на 291 млн гривень і спробі заволодіти ділянкою на 191 млн гривень.

Справа стосується епізоду семирічної давності. За словами Сольського, він як адвокат брав участь у земельній суперечці між держпідприємствами та ветеранами АТО. НАБУ наполягає, що землю ветеранам виділили із обов'язковою умовою передати чи продати її одному з агрохолдингів.

Вищий антикорупційний суд брав Сольського під варту із можливістю внесення застави 75 млн гривень. Того ж дня міністр вийшов із СІЗО. У зв'язку зі скандалом та звільненням міністра аграрії вже звернулися до влади з проханням утриматися від реорганізації Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначимо, у березні українські ЗМІ писали про те, що під скорочення можуть потрапити Міністерство молоді та спорту та Міністерство культури та інформаційної політики. Крім того, Мінагро нібито планували об'єднати із Мінекономіки. Станом на сьогодні офіційно плани щодо цих конкретних міністерств не підтвердилися.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль також заявив, що Міністерство у справах ветеранів має працювати під час війни та після її завершення. Питання лише у форматі роботи, який, як очікується, вирішиться цього року.

Як змінювався склад Кабінету міністрів під час війни, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.