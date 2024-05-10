Сокращение Кабмина. Сколько в Украине министерств, кто во главе и как это хотят изменить

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Сколько министерств и кто их возглавляет

По состоянию на май в списке центральных органов исполнительной власти 19 министерств. Они призваны формировать и реализовать государственную политику в соответствующих секторах. Их возглавляют министры, которые по должности являются членами Кабмина.

Список министерств и их руководителей:

молодежи и спорта - и.о. министра Матвей Бедный

аграрной политики и продовольствия - временный и.о. министра Тарас Высоцкий

стратегических отраслей и промышленности - министр Александр Камышин

реинтеграции временно оккупированных территорий - министр Ирина Верещук

энергетики - министр Герман Галущенко

цифровой трансформации - министр Михаил Федоров

экономики - министр Юлия Свириденко

внутренних дел - министр Игорь Клименко

защиты окружающей среды и природных ресурсов - министр Руслан Стрелец

иностранных дел - министр Дмитрий Кулеба

культуры и информационной политики - временный и.о. министра Ростислав Карандеев

обороны - министр Рустем Умеров

образования и экономики - министр Оксен Лисовый

здравоохранения - министр Виктор Ляшко

социальной политики - министр Оксана Жолнович

по делам ветеранов - временный и.о. министра Александр Порхун

финансов - министр Сергей Марченко

юстиции - министр Денис Малюська

развития общин, территорий и инфраструктуры - без министра после увольнения Александра Кубракова

Отметим, Кубракова отправили в отставку решением Верховной рады накануне, 9 мая. Источники РБК-Украина называли разные причины недовольства его работой. Среди них - якобы недостаточное внимание теме региональной политики и тесное сотрудничество с НАБУ.

Подробнее об этом и о других возможных перестановках в правительстве читайте в отдельном материале.

Также вчера парламент уволил министра агарной политики Николая Сольского. Как уточнили РБК-Украина в Минагро, до назначения исполняющего обязанности, согласно распределению обязанностей, руководить министерством будет первый замминистра Тарас Высоцкий.

Сократить на треть. Что известно о реформе в Кабмине

Еще в начале 2024 года о сокращении Кабинета министров речи не шло. Президент Владимир Зеленский в январе говорил, что есть понимание о слишком большом Кабмине и "раздутых институциях", о том, что цифровизация помогает снизить бюрократию. Но отрицал планы по перезагрузке и просил всех "успокоиться".

В марте риторика изменилась. И президент допустил сокращение количества министерств в рамках экономии государственных расходов.

"У нас есть бюджет войны, и прежде всего приоритет - это война, мы на это направляем все деньги, которые у нас есть. Если это требует на время войны сокращения некоторых институтов и даже министерств, то мы будем это делать", - добавил Зеленский.

Более конкретно по этому поводу высказался премьер Денис Шмыгаль. По его словам, прорабатывается план, согласно которому количество министерств сократят на треть. Оптимальный вариант - оставить 15 или 16.

Также началась работа над созданием Центра правительства с административными функциями. Предполагается, что министерства должны иметь небольшое число высококвалифицированных специалистов, а Центр правительства - оказывать юридические шаги, поддержку и быстро готовить нужные министерствам документы.

На днях министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телемарафона подтвердил подготовку законопроекта о Центре.

"Мы предусматриваем, что вокруг секретариата Кабинета министров и функций, которые имеют Министерство финансов, Министерство экономики, Министерство юстиции и Министерство цифровой трансформации, с использованием специалистов, которые занимаются вопросами нормотворчества можно создать профессиональный орган, который будет опекаться качественной подготовкой документов", - сказал он.

По его словам, в подавляющем большинстве стран ЕС в той или иной итерации существуют органы по типу Центра правительства. Он также отметил, что это больше технократическое, нежели политическое решение.

На вопрос, усилится ли влияние премьера на Кабинет министров после такой реформы, Немчинов ответил, что речь о разделении функций формирования и реализации политики. Когда формируют - министерства, а реализуют - агентства, службы и другие органы. В отдельном случае - министерства обороны и внутренних дел - реализация останется за ними.

Проект представят в мае на экспертном уровне на Координационном совете по вопросам реформы госуправления. Ранее Немчинов допускал запуск Центра правительства до 2025 года.

Что будет с Минрегионом и какие министерства "лягут под нож"

Еще до увольнения Александра Кубракова с должности министра развития общин, территорий и ифнраструктуры стало известно, что нардепы планируют разделить его министерство. Собеседник РБК-Украина в "Слуге народа" рассказал, что в том числе для этого нужно было уволить Кубракова.

Также собеседник подтвердил, что есть решение о создании двух отдельных - Министерство региональной политики и Министерство инфраструктуры. Как объяснил нардеп Александр Качура, причина - проваленная работа по региональной политике и местному самоуправлению. Также по его словам, премьер Денис Шмыгаль выступает за объединение еще нескольких министерств.

Увольнение министра агрополитики Николая Сольского произошло на фоне коррупционного дела. Две недели назад ему объявили подозрение в незаконном завладении землей на 291 млн гривен и попытке завладеть участком на 191 млн гривен.

Дело касается эпизода семилетней давности. По словам Сольского, он в качестве адвоката участвовал в земельном споре между госпредприятиями и ветеранами АТО. НАБУ настаивает, что землю ветеранам выделили с обязательным условием передать или продать ее одному из агрохолдингов.

Высший антикоррупционный суд брал Сольского под стражу с возможностью внесения залога 75 млн гривен. В тот же день министр вышел из СИЗО. В связи со скандалом и увольнением министра аграрии уже обратились к властям с просьбой воздержаться от реорганизации Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отметим, в марте украинские СМИ писали о том, что под сокращение могут попасть Министерство молодежи и спорта и Министерство культуры и информационной политики. Кроме того, Минагро якобы планировали объединить с Минэкономики. По состоянию на сегодня официально планы по этим конкретным министерствам не подтвердились.

Ранее премьер Денис Шмыгаль также завил, что Министерство по делам ветеранов должно работать во время войны и после ее завершения. Вопрос лишь в формате работы, который, как ожидается, решится в этом году.

О том, как менялся состав Кабинета министров во время войны, читайте в отдельном материале РБК-Украина.