Скорочення допомоги у Польщі. Де українським біженцям шукати безкоштовне житло

Що таке програма "40+" та чому її скасували

З перших днів війни поляки відкрили свої домівки українським біженцям, завдяки чому країна впоралася із прийомом майже 1,5 млн людей з України. Програма передбачала компенсацію у 40 злотих на день (близько 400 грн) за розміщення та харчування людей, які отримали прихисток у Польщі. Така сума оплачувалася за кожного біженця, включаючи дітей.

До 1 липня 2024 року програма діяла до 120 днів з дати першого в'їзду біженців до Польщі (довше - для вразливих категорій). Гроші отримували як власники квартир і будинків, так і гуртожитків чи готелів.

У заяві Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі зазначалося, що з початку дії програми з державного бюджету були виділені значні кошти, але тепер пріоритетом є підтримка внутрішніх соціальних програм та інвестиції в економічний розвиток країни.

В уряді повідомили, що останнім часом кількість заявників на компенсацію за програмою "40+" постійно зменшувалася. Тим часом у центрах колективного розміщення вільних місць стало більше.

Фото: Розміщення українських біженців у Польщі (gettyimages.com)

Тепер біженцям пропонують звертатися до місцевої влади (воєводські управління), яка зможе розміщувати людей у колективних центрах. На це держава виділятиме кошти.

Скасування програми безкоштовного житла для біженців від приватних власників критикують представники громадських організацій, адже чимало українців мають матеріальні труднощі у Польщі й не можуть дозволити собі не лише оренду квартири, але й інколи й придбання базових речей: ліків, продуктів.

Де українські біженці можуть знайти безкоштовне житло у Польщі

Проживання у колективних центрах від місцевої влади буде безкоштовним перші 120 днів. Вразливі категорії зможуть не платити і далі, інші біженці вноситимуть до 60 злотих на день (приблизно 600 грн). Із виплат неповнолітнім (800 злотих на місяць) треба буде сплачувати по 15 злотих на день.

Також безкоштовне житло в Польщі можна знайти через оголошення на офіційних урядових ресурсах. Польський уряд створив кілька порталів для допомоги українцям, де можна знайти інформацію про доступне житло. Один з таких – Pomagam Ukrainie, де публікують пропозиції тимчасового житла, контактна інформація місцевих адміністрацій та корисна інформація.

Фото: Новоприбулі українські біженці можуть знайти безкоштовне житло у Польщі (gettyimages.com)

У Польщі продовжують працювати центри прийому та пункти допомоги українцям. Допомагають знайти безкоштовне житло українцям і різні благодійні організації та фонди.

Знайти пропозиції безкоштовного житла можна у соцмережах, наприклад, у групах у Facebook. Наприклад:

Чимало варіантів розміщення пропонують невеликі готелі чи пансіонати. Зазвичай такі заклади отримують підтримку від міжнародних організацій, тому в оголошеннях зазначається, що проживання не обмежується 120 днями і не залежить від програми "40+".