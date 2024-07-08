Сокращение помощи в Польше. Где украинским беженцам искать бесплатное жилье

Что такое программа "40+" и почему ее отменили

С первых дней войны поляки открыли свои дома украинским беженцам, благодаря чему страна справилась с приемом почти 1,5 млн людей из Украины. Программа предусматривала компенсацию в 40 злотых в день (около 400 грн) за размещение и питание людей, получивших убежище в Польше. Такая сумма оплачивалась за каждого беженца, включая детей.

До 1 июля 2024 года программа действовала до 120 дней с даты первого въезда беженцев в Польшу (дольше - для уязвимых категорий). Деньги получали как владельцы квартир и домов, так и общежития или гостиницы.

В заявлении Министерства внутренних дел и администрации Польши отмечалось, что с начала действия программы из государственного бюджета были выделены значительные средства, но теперь приоритетом является поддержка внутренних социальных программ и инвестиции в экономическое развитие страны.

В правительстве сообщили, что в последнее время количество заявителей на компенсацию по программе "40+" постоянно уменьшалось. Тем временем в центрах коллективного размещения свободных мест стало больше.

Фото: Размещение украинских беженцев в Польше (gettyimages.com)

Теперь беженцам предлагают обращаться к местным властям (воеводские управления), которые смогут размещать людей в коллективных центрах. На это государство будет выделять средства.

Отмену программы бесплатного жилья для беженцев от частных владельцев критикуют представители общественных организаций, ведь многие украинцы испытывают материальные трудности в Польше и не могут позволить себе не только аренду квартиры, но иногда и покупку базовых вещей: лекарств, продуктов.

Где украинские беженцы могут найти бесплатное жилье в Польше

Проживание в коллективных центрах от местных властей будет бесплатным первые 120 дней. Уязвимые категории смогут не платить и дальше, остальные беженцы будут вносить до 60 злотых в день (около 600 грн). Из выплат несовершеннолетним (800 злотых в месяц) нужно будет платить по 15 злотых в день.

Также бесплатное жилье в Польше можно найти через объявления на официальных правительственных ресурсах. Польское правительство создало несколько порталов для помощи украинцам, где можно найти информацию о доступном жилье. Один из таких – Pomagam Ukrainie, где публикуют предложения временного жилья, контактную информацию местных администраций и полезную информацию.

Фото: Новоприбывшие украинские беженцы могут найти бесплатное жилье в Польше (gettyimages.com)

В Польше продолжают работу центры приема и пункты помощи украинцам. Помогают найти бесплатное жилье украинцам и разные благотворительные организации и фонды.

Найти предложения бесплатного жилья можно в соцсетях, например, в группах Facebook. К примеру:

Немало вариантов размещения предлагают небольшие гостиницы или пансионаты. Обычно такие заведения получают поддержку от международных организаций, поэтому в объявлениях говорится, что проживание не ограничивается 120 днями и не зависит от программы "40+".