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Скоро запретят и мессенджер? В Беларуси впервые признали экстремистскими стикеры Telegram

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Беларусь, Пятница 05 августа 2022 18:38
Скоро запретят и мессенджер? В Беларуси впервые признали экстремистскими стикеры Telegram Фото: в Беларуси признали экстремистскими два набора стикеров в Telegram (freepik com)
Автор: Наталия Гурковская

В Беларуси признали экстремистскими два набора стикеров из Telegram. Речь идет про стикеры с названиями "Luka" и "Sasha 3%"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеркало.

Как пишет издание, соответствующее решение 25 июля принял суд Центрального района Минска. Информация об этом появилась в списке экстремистских материалов, который размещен на сайте белорусского Мининформа.

Кроме того, в этот же день этот же суд признал экстремистскими материалами Youtube-канал под названием "ТОК TALK".

Как сообщалось, Министерство информации Беларуси назвало издание РБК-Украина "экстремистским". В этой связи в Беларуси ограничили доступ к Интернет-изданию.

Также в Беларуси признали "экстремистскими" материалами информационную продукцию Telegram-канала "Радио Свобода".

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