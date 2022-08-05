Скоро запретят и мессенджер? В Беларуси впервые признали экстремистскими стикеры Telegram
В Беларуси признали экстремистскими два набора стикеров из Telegram. Речь идет про стикеры с названиями "Luka" и "Sasha 3%"
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеркало.
Как пишет издание, соответствующее решение 25 июля принял суд Центрального района Минска. Информация об этом появилась в списке экстремистских материалов, который размещен на сайте белорусского Мининформа.
Кроме того, в этот же день этот же суд признал экстремистскими материалами Youtube-канал под названием "ТОК TALK".
Как сообщалось, Министерство информации Беларуси назвало издание РБК-Украина "экстремистским". В этой связи в Беларуси ограничили доступ к Интернет-изданию.
Также в Беларуси признали "экстремистскими" материалами информационную продукцию Telegram-канала "Радио Свобода".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.