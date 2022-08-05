Скоро запретят и мессенджер? В Беларуси впервые признали экстремистскими стикеры Telegram

В Беларуси признали экстремистскими два набора стикеров из Telegram. Речь идет про стикеры с названиями "Luka" и "Sasha 3%"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеркало .

Как пишет издание, соответствующее решение 25 июля принял суд Центрального района Минска. Информация об этом появилась в списке экстремистских материалов, который размещен на сайте белорусского Мининформа.

Кроме того, в этот же день этот же суд признал экстремистскими материалами Youtube-канал под названием "ТОК TALK".