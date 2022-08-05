У Білорусі вперше визнали екстремістськими стікери Telegram
У Білорусі визнали екстремістськими два набори стікерів із Telegram. Йдеться про стікери з назвами "Luka" і "Sasha 3%"
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеркало.
Як пише видання, відповідне рішення 25 липня ухвалив суд Центрального району Мінська. Інформація про це з'явилася в списку екстремістських матеріалів, який розміщено на сайті білоруського Мінінформу.
Крім того, цього ж дня цей же суд визнав екстремістськими матеріалами Youtube-канал під назвою "ТОК TALK".
Як повідомлялось, Міністерство інформації Білорусі назвало видання РБК-Україна "екстремістським". У зв'язку з цим в Білорусі обмежили доступ до Інтернет-видання.
Також у Білорусі визнали "екстремістськими" матеріалами інформаційну продукцію Telegram-каналу "Радіо Свобода".
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