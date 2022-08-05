У Білорусі вперше визнали екстремістськими стікери Telegram

У Білорусі визнали екстремістськими два набори стікерів із Telegram. Йдеться про стікери з назвами "Luka" і "Sasha 3%"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеркало .

Як пише видання, відповідне рішення 25 липня ухвалив суд Центрального району Мінська. Інформація про це з'явилася в списку екстремістських матеріалів, який розміщено на сайті білоруського Мінінформу.

Крім того, цього ж дня цей же суд визнав екстремістськими матеріалами Youtube-канал під назвою "ТОК TALK".