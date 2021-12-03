ru ua
Пт, 03 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Беларуси признали "экстремистскими" соцсети "Радио Свободы"

Новина українською →
Пятница 03 декабря 2021 16:39
В Беларуси признали "экстремистскими" соцсети "Радио Свободы" Фото: В Беларуси признали "экстремистскими" соцсети "Радио Свободы" (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В Беларуси признали экстремистскими материалами информационную продукцию Telegram-канала "Радио Свобода". Такое решение вынес Центральный районный суд города Минска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Кроме Telegram-канала "Радио Свобода", экстремистскими признали его аналоги в социальных сетях и на видеохостинге YouTube.

Сейчас за решеткой в ​​Беларуси находятся двое журналистов "Радио Свобода" - Игорь Лосик и Андрей Кузнечик. Журналисты Олег Груздилович, Алесь Дащинский и Инна Студзинская находятся под следствием.

Кроме того, МИД Беларуси в прошлом году лишил аккредитации всех журналистов издания.

Читайте РБК-Украина в Google News
"Радио Свобода" Беларусь
NEWS
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
Ляшко анонсировал выход областей из "красной" зоны на следующей неделе
DAILY
Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего