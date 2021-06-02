Скоро в Украине появится новый род войск, - Данилов

Вскоре в Украине будет создан новый род войск - кибервойска . Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе рабочего визита в Литовскую Республику.

Об этом говорится на странице СНБО в Facebook.

В Литве Данилов встретился с Главным советником Президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом. Обсуждали агрессию россии против Украины и ситуацию в Беларуси.

При этом Данилов отметил, что вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, и обмен опытом в этом вопросе крайне важен. По его словам, актуальной в этом направлении является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в Каунасе.

Также Секретарь СНБО Украины подчеркнул важность усиления практического сотрудничества в области кибербезопасности. Он отметил, что Украина будет "максимально поддерживать идею создания кибер-НАТО, которое может стать одним из самых мощных альянсов", учитывая уровень проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности государства и смещение противостояние с конвенционного в кибернетическое поле.

Кулешюс поддержал предложение Данилова об усилении сотрудничества в сфере кибербезопасности между обеими странами и заверил, что Литва поддерживает Украину на пути к интеграции в НАТО и ЕС.