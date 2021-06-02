Скоро в Україні з'явиться новий рід військ, - Данилов

Незабаром в Україні буде створено новий рід військ - кібервійська . Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов в ході робочого візиту до Литовської Республіки.

Про це йдеться на сторінці РНБО у Facebook.

У Литві Данилов зустрівся з Головним радником Президента Литовської Республіки з питань національної безпеки Даріусом Кулешюсом. Обговорювали агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі.

При цьому Данилов зазначив, що виклики й загрози в кіберпросторі сьогодні набагато небезпечніші, ніж ядерна зброя, і обмін досвідом у цьому питанні вкрай важливий. За його словами, актуальною в цьому напрямку є активізація співпраці в рамках кіберцентру в Каунасі.

Також секретар РНБО України підкреслив важливість посилення практичного співробітництва в галузі кібербезпеки. Він зазначив, що Україна буде "максимально підтримувати ідею створення кібер-НАТО, яке може стати одним з найпотужніших альянсів", враховуючи рівень проникнення інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності держави і зміщення протистояння з конвенційного в кібернетичне поле.

Кулешюс підтримав пропозицію Данилова про посилення співпраці у сфері кібербезпеки між обома країнами і запевнив, що Литва підтримує Україну на шляху до інтеграції в НАТО та ЄС.