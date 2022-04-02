"Скоро сами увидите". Ермак анонсировал неприятности для оккупантов

В частности, на снимке они были очень улыбчивыми.

Ермак объяснил ето тем, что наши Вооруженные Силы подготовили кое-что для военных России. Однако пока эта информация секретная, чтобы не испортить неприятный сюрприз оккупантам.

"Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами", - отметил Ермак.

ВСУ подготовили неприятности для оккупанта (https://www.facebook.com/Андрій Ермак)