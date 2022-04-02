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"Скоро сами увидите". Ермак анонсировал неприятности для оккупантов

ВСУ подготовили неприятности для оккупантов (https://www.facebook.com/Андрій Ермак)
Автор: Татьяна Самарук

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал фото с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным после совещания у президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ермака.

В частности, на снимке они были очень улыбчивыми.

Ермак объяснил ето тем, что наши Вооруженные Силы подготовили кое-что для военных России. Однако пока эта информация секретная, чтобы не испортить неприятный сюрприз оккупантам.

"Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами", - отметил Ермак.

ВСУ подготовили неприятности для оккупанта (https://www.facebook.com/Андрій Ермак)

Раньше Ермак говорил, что Украина доказала, что является серьезным игроком, которого придется всем уважать.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 38-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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