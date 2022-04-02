"Скоро самі побачите". Єрмак анонсував неприємності для окупантів

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив фото із Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним після наради у президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Єрмака.
Зокрема, на знімку вони були дуже усміхненими.
Єрмак пояснив це тим, що наші Збройні Сили підготували дещо для військових Росії. Однак наразі ця інформація секретна, щоб не зіпсувати неприємний сюрприз окупантам.
"Спитаєте, чому ми посміхаємось? Збройні сили підготували неприємності для окупанта. Скоро все побачите самі", - зазначив Єрмак.
ЗСУ підготували неприємності для окупанта (https://www.facebook.com/Андрій Єрмак)
Раніше Єрмак казав, що Україна довела, що є серйозним гравцем, якого доведеться всім поважати.
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