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Скоро переобувать машину на зимнюю резину: как выбрать шиномонтаж

Воскресенье 13 октября 2024 08:15
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Скоро переобувать машину на зимнюю резину: как выбрать шиномонтаж Фото: как выбрать шиномонтаж (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Такая элементарная операция, как замена шин, может закончиться незапланированным ремонтом и финансовыми затратами. Причина – непрофессиональные действия мастеров, переобувающих вашу машину. Как выбрать надежный шиномонтажный пункт?

О том, как выбрать правильный шиномонтаж для сезонного переобувки машины, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы публикации изданий AutoBild и Rosava .

Современный автомобиль настолько сложен, что даже неаккуратная замена колес может испортить в машине некоторые недешевые детали или нарушить работу важных систем.

Что могут испортить на шиномонтаже

В период сезонной суеты работники шиномонтажов обычно спешат, что придает риску встретиться с какими-то неприятностями.

Скоро переобувать машину на зимнюю резину: как выбрать шиномонтаж

  • Повреждение декоративных колпаков или колпачков дисков. Часто пластиковую тарелку колпака бросают на асфальт, сбивая покрытие с лицевой стороны. Декоративный центральный колпачок литого диска иногда ломают отверткой, потому что искать специальный ключ мастерам нет времени;
  • Сорванная резьба колесных шпилек или еще хуже – ступиц или барабанов. Многие из шиномонтажников считают, что чем туже затянуты болты, тем лучше – но часто резьба с этим не согласна;
  • "Перетянутое" крепление колеса. Строго говоря, для каждой модели производителем предусмотрен свой крутящий момент, с которым следует затягивать крепление колес. На самом деле его немногие придерживаются, а жаль, потому что чрезмерное усилие – это не только риск сорвать резьбу, но и некорректная работа тормозного механизма и его ускоренный износ;
  • Поцарапанный лак и краска на легкосплавном диске. Если мастер неправильно пользуется инструментом, он может повредить покрытие. Восстановление которого стоит недешево;
  • Игнорирование мелких, но важных нюансов: старого вентиля камеры, ненадежного золотника, ржавчины или грязи на посадочной поверхности диска, изношенной резьбы крепления колеса. Впоследствии в проблемных местах шина начнет пропускать воздух, а прослабленная резьба при последующей откручивании окончательно разрушится, но безответственным шиномонтажникам до этого нет дела.

Признаки сомнительного шиномонтажа

Перед тем как отдать свои колеса в руки мастеров неизвестного вам сервиса, присмотритесь к нему и обстановке вокруг. Мы подскажем, на что при этом обратить внимание и какие маркеры говорят о том, что данный шиномонтаж недостоин вашей машины.

  • Площадка с пылью, лужами и грязью, горы старых шин, переполненные мусором урны – первый недобрый признак. Ищите другое место, ведь на рабочих местах может быть еще хуже;
  • Когда шиномонтажник небрит, с кругами под глазами, в помятой одежде и двигается словно через силу – он либо неаккуратный человек, либо заступил на смену сутки назад. И первое, и второе плохо, потому что не стоит доверять неопрятному или смертельно уставшему человеку свою безопасность;
  • Если на видном месте нет ничего похожего на "Уголок потребителя" или хотя бы одних только координат фирмы-основателя данной "точки", лучше уезжать. Куда вы будете жаловаться, когда горе-мастера сорвут вам резьбу в ступице колеса или уронят машину с домкрата?
  • Конечно, станки в рабочей зоне могут быть ободраны и защупаны грязными руками, и на точность их работы это может не влиять. Но лучше не проверять это на своем опыте. Потому что грязь и мелкие повреждения на оборудовании накапливаются в результате длительной и беспощадной эксплуатации – и кто будет гарантировать, что эти станки когда-либо калибровали и проверяли у метрологов? Напомним, что грузики при балансировке нужно отмерить с точностью до 5 грамм.
  • Если мастер набивает грузик до упора прямо на висящем на валу балансировочного станка колесе – это плохой признак. Это отрицательно сказывается на точности станка, а кроме того, многое говорит об отношении персонала к работе.

Скоро переобувать машину на зимнюю резину: как выбрать шиномонтаж

Кратко

Если у вас нет проверенного шиномонтажа, где вы ежегодно заменяете шины, то лучше начать подготовку к переобуванию заранее, когда на шиномонтажах еще нет очередей и общего ажиотажа. Это поможет вам выбрать мастерскую с хорошо обученным и ответственным персоналом и соответствующей производственной дисциплиной.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о пяти самых интересных электромобилях из Китая.

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