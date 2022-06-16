Скоро начнут действовать новые нормы "языкового закона": что нужно сделать уже сейчас

С 16 июля вступают в действие новые нормы закона о языке. Так, все товары с компьютерными программами должны быть оснащены украинским интерфейсом. К тому же, все интернет-ресурсы должны внедрить украиноязычные версии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление языкового омбудсмена Тараса Кременя.
Дело в том, что, по словам Кременя, с 16 июля вступают в силу части 2 и 6 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Это означает, что:
Кремень добавил, что сейчас те, кто обслуживает потребителей в Интернете обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, который должен быть основным (содержать максимальный объем информации) и загружаться по умолчанию.
По его словам, если владельцы сайтов проигнорируют требование о наличии украинской версии сайта, это может означать сознательное нарушение требований закона о государственном языке.
"Это в свою очередь будет означать намерение владельца интернет-ресурса находиться вне правового поля Украины и вызвать обоснованное недоверие к опубликованной на ресурсе информации", - подчеркнул Кремень.
Поэтому у предпринимателей есть еще месяц, чтобы подготовиться к нововведениям, если изменения на интернет-площадках не были введены раньше. Кстати, размер штрафа составляет от 3400 до 8500 грн., если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение будет налагаться штраф от 8500 до 11 900 грн.
Напомним, "языковой закон" вступил в силу 16 июля 2019 года, но отдельные его положения внедряются постепенно.
Как сообщалось, из украинского радио за четыре месяца войны почти полностью исчезли русскоязычные песни и песни русских исполнителей.
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