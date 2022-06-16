Скоро начнут действовать новые нормы "языкового закона": что нужно сделать уже сейчас

Дело в том, что, по словам Кременя, с 16 июля вступают в силу части 2 и 6 статьи 27 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Это означает, что:

любой товар, на котором установлена ​​компьютерная программа - от автомобиля до стиральной машины или электрокофеварки, должен быть "локализован" для реализации в Украине. На товаре должен быть украиноязычный интерфейс независимо от того, использует ли этот интерфейс электронный экран или имеет вид панели управления с обычными кнопками;

все интернет-ресурсы (вебсайты, страницы в соцсетях, ютюб-, вайбер-, телеграмм-каналы, мобильные приложения и т.п.), которые используются в качестве интернет-представительств субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине, в том числе информационные интернет-ресурсы, должны иметь основную версию на украинском языке, которая должна загружаться для пользователей по умолчанию. Украинскоязычная версия интернет-представительства иностранного субъекта хозяйствования, реализующего продукцию в Украине, может иметь меньший объем информации, чем основная версия, но достаточная для того, чтобы пользователь из Украины мог полностью понимать цель деятельности данного субъекта.

Кремень добавил, что сейчас те, кто обслуживает потребителей в Интернете обязаны иметь полноценную версию на украинском языке, который должен быть основным (содержать максимальный объем информации) и загружаться по умолчанию.

По его словам, если владельцы сайтов проигнорируют требование о наличии украинской версии сайта, это может означать сознательное нарушение требований закона о государственном языке.

"Это в свою очередь будет означать намерение владельца интернет-ресурса находиться вне правового поля Украины и вызвать обоснованное недоверие к опубликованной на ресурсе информации", - подчеркнул Кремень.

Поэтому у предпринимателей есть еще месяц, чтобы подготовиться к нововведениям, если изменения на интернет-площадках не были введены раньше. Кстати, размер штрафа составляет от 3400 до 8500 грн., если нарушение совершено впервые. За повторное нарушение будет налагаться штраф от 8500 до 11 900 грн.