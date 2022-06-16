Скоро почнуть діяти нові норми "мовного закону": що необхідно зробити вже зараз

Справа в тому, що за словами Креміня, з 16 липня набирають чинності частини 2 та 6 статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Це означає, що:

будь-який товар, на якому встановлено комп’ютерну програму - від автомобіля до пральної машини чи електрокавоварки, повинен бути “локалізований” для реалізації в Україні. На товарі має бути українськомовний інтерфейс незалежно від того, чи цей інтерфейс використовує електронний екран чи має вигляд панелі керування зі звичайними кнопками;

усі інтернет-ресурси (вебсайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки тощо), які використовуються в якості інтернет-представництв суб’єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, у тому числі інформаційні інтернет-ресурси, повинні мати основну версію українською мовою, яка має завантажуватися для користувачів в Україні за замовчуванням. Українськомовна версія інтернет-представництва іноземного суб’єкта господарювання, який реалізує продукцію в Україні, може мати менший обсяг інформації, ніж основна версія, але достатній для того, аби користувач з України міг повністю розуміти мету діяльності даного суб’єкта.

Кремінь додав, що наразі ті, хто обслуговує споживачів в Інтернеті, зобов’язані мати повноцінну версію українською мовою, яка має бути основною (містити максимальний обсяг інформації) та завантажуватися за замовчуванням.

Також, за його словами, якщо власники сайтів проігнорують вимогу про наявність української версії сайту, це може означати свідоме порушення вимог закону про державну мову.

“Це в свою чергу означатиме намір власника інтернет-ресурсу перебувати поза правовим полем України і викликатиме обгрунтовану недовіру до опублікованої на ресурсі інформації”, - підкреслив Кремінь.

Тому, у підприємців є ще місяць, щоб підготуватися до нововведень, якщо зміни на інтернет-майданчиках не було запроваджено раніше. До речі, розмір штрафу складає від 3400 до 8500 грн., якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11900 грн.