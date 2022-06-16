Скоро почнуть діяти нові норми "мовного закону": що необхідно зробити вже зараз

З 16 липня вступають в дію нові норми мовного закону. Так, усі товари з комп’ютерними програмами мають бути оснащені українським інтерфейсом. До того ж усі інтернет-ресурси мусять впровадити україномовні версії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мовного омбудсмена Тараса Креміня.
Справа в тому, що за словами Креміня, з 16 липня набирають чинності частини 2 та 6 статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Це означає, що:
Кремінь додав, що наразі ті, хто обслуговує споживачів в Інтернеті, зобов’язані мати повноцінну версію українською мовою, яка має бути основною (містити максимальний обсяг інформації) та завантажуватися за замовчуванням.
Також, за його словами, якщо власники сайтів проігнорують вимогу про наявність української версії сайту, це може означати свідоме порушення вимог закону про державну мову.
“Це в свою чергу означатиме намір власника інтернет-ресурсу перебувати поза правовим полем України і викликатиме обгрунтовану недовіру до опублікованої на ресурсі інформації”, - підкреслив Кремінь.
Тому, у підприємців є ще місяць, щоб підготуватися до нововведень, якщо зміни на інтернет-майданчиках не було запроваджено раніше. До речі, розмір штрафу складає від 3400 до 8500 грн., якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11900 грн.
Як повідомлялось, "мовний закон" набув чинності 16 липня 2019 року, але окремі його положення впроваджуються поступово.
Як повідомлялось, з українського радіо за чотири місяці війни майже повністю зникли російськомовні пісні і пісні російських виконавців.
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