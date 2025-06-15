Скоро буде мир? Трамп анонсував угоду між Ізраїлем та Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран та Ізраїль мають укласти угоду. Він стверджує, що скоро буде мир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.
"Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони укладуть її, як я змусив укласти угоду Індію і Пакистан, у цьому випадку використовуючи ТОРГІВЛЮ зі Сполученими Штатами", - пише Трамп.
Він зазначив, що торгівля використовувалася, щоб привнести "розум, згуртованість, і розсудливість у переговори з двома прекрасними лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення і зупиниться".
Також президент США згадав, що під час його першого терміну Сербія і Косово, як і впродовж десятиліть, "вели спекотну і напружену боротьбу". Трамп каже, що цей конфлікт був готовий перерости у війну, але він його зупинив.
"Я зупинив її (Байден нашкодив довгостроковим перспективам деякими дуже дурними рішеннями, але я виправлю це, знову). Інший випадок - Єгипет і Ефіопія та їхня боротьба через величезну греблю, яка впливає на чудову річку Ніл. Мир, принаймні зараз, завдяки моєму втручанню, і він залишиться таким", - пише глава Білого дому.
Він підкреслив, що точно так само "у нас скоро буде мир між Ізраїлем та Іраном". За словами президента США, зараз тривають дзвінки та зустрічі.
"Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я багато роблю і ніколи нічого не отримую в нагороду, але це нормально, народ розуміє. Зробимо Близький Схід знову великим", - резюмував Трамп.
Нагадаємо, у ніч на 13 червня ВПС Ізраїлю почали завдавати ударів по ядерних і військових об'єктах Ірану. Крім того, країна ліквідувала понад топ-20 іранських командирів.
Усі ці дні історія триває. Зокрема, сьогодні Ізраїль заявив, що було атаковано понад 170 цілей, пов'язаних із військовою та ядерною інфраструктурою Ірану, загалом за час операції завдано близько 250 ударів по 720 цілях.
У зв'язку з цим Іран регулярно здійснює "відповідь", запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Зокрема, за останню добу внаслідок обстрілу загинуло 12 осіб, і ще 385 госпіталізовано з травмами.
Зазначимо, що днями ізраїльська сторона заявляла, що Іран може створити 15 ядерних бомб найближчими днями.
Крім того, вчора прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Іран планував створити і передати ядерну зброю своїм проксі-силам, що було б загрозою для всього світу.
Також зазначимо, що цього року США та Іран розпочали переговори про статус іранської програми збагачення урану. Сьогодні мала бути нова зустріч, проте вчора глава МЗС Оману, який виступає посередником, повідомив, що зустріч скасовано.
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