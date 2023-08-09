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"Скоріше підеш на пенсію". Екс-чемпіон світу зухвало кинув виклик Ломаченку

Фото: Шакур Стівенсон прагне повернути чемпіонські пояси (supersport.com)
Автор: Антон Федорців

Американський боксер Шакур Стівенсон усерйоз налаштований вийти в ринг проти опального українця Василя Ломаченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter спортсмена.

26-річний американець закликав ветерана з українським паспортом прийняти виклик і провести бій. Вони зможуть позмагатися за титул WBC, який невдовзі стане вакантним.

"Василю Ломаченку, раніше я дуже поважав тебе, але ти такий же боягуз, як і всі навколо. Ти швидше підеш на пенсію, ніж вийдеш у ринг зі мною?" – написав Стівенсон, додавши знущальні емодзі.

Незабаром санкціонувати бій двох боксерів повинна Всесвітня боксерська рада. Організація нещодавно дозволила чемпіону WBC Хейні перейти у вищий дивізіон заради титульного бою з Прогрейсом. Пояс американця в легкій вазі стане вакантним, а він матиме звання "чемпіона у відпустці".

Хто такий Шакур Стівенсон

Уродженець Ньюарка, срібний призер Олімпіади-2016. Перейшов у професіонали в 2017 році.

Провів 20 переможних поєдинків у напівлегкій, другій легкій та легкій вагових категоріях. Колишній чемпіон за версіями WBC, WBO, тимчасовий чемпіон WBO. Боксерський стиль американця – поєднання якостей контрпанчера та аутфайтера.

Прізвисько – Безстрашний. Заручений із реп-виконавицею Мішель Регстон зі сценічним псевдонімом Young Lyric.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Василь ЛомаченкоБокс