"Скоріше підеш на пенсію". Екс-чемпіон світу зухвало кинув виклик Ломаченку

26-річний американець закликав ветерана з українським паспортом прийняти виклик і провести бій. Вони зможуть позмагатися за титул WBC, який невдовзі стане вакантним.

"Василю Ломаченку, раніше я дуже поважав тебе, але ти такий же боягуз, як і всі навколо. Ти швидше підеш на пенсію, ніж вийдеш у ринг зі мною?" – написав Стівенсон, додавши знущальні емодзі.

Незабаром санкціонувати бій двох боксерів повинна Всесвітня боксерська рада. Організація нещодавно дозволила чемпіону WBC Хейні перейти у вищий дивізіон заради титульного бою з Прогрейсом. Пояс американця в легкій вазі стане вакантним, а він матиме звання "чемпіона у відпустці".

Уродженець Ньюарка, срібний призер Олімпіади-2016. Перейшов у професіонали в 2017 році.

Провів 20 переможних поєдинків у напівлегкій, другій легкій та легкій вагових категоріях. Колишній чемпіон за версіями WBC, WBO, тимчасовий чемпіон WBO. Боксерський стиль американця – поєднання якостей контрпанчера та аутфайтера.

Прізвисько – Безстрашний. Заручений із реп-виконавицею Мішель Регстон зі сценічним псевдонімом Young Lyric.

Man @VasylLomachenko I used to have a lot of respect for u but u just as scary as everybody else I see.. U rather retire then get in the ring wit me?