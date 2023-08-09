RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Скорее уйдешь на пенсию". Экс-чемпион мира дерзко бросил вызов Ломаченко

Фото: Шакур Стивенсон стремится вернуть чемпионские пояса (supersport.com)
Автор: Антон Федорцив

Американский боксер Шакур Стивенсон всерьез настроен выйти в ринг против опального украинца Василия Ломаченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter спортсмена.

26-летний американец призвал ветерана с украинским паспортом принять вызов и провести сражение. Они смогут сразиться за титул WBC, который вскоре станет вакантным.

"Василий Ломаченко, раньше я очень уважал тебя, но ты такой же трус, как и все вокруг. Ты скорее уйдешь на пенсию, чем выйдешь в ринг со мной?" – написал Стивенсон, добавив издевательские эмодзи.

В скором времени санкционировать бой двух боксеров должен Всемирный боксерский совет. Организация недавно позволила чемпиону WBC Хейни перейти в высший дивизион ради титульного боя с Прогрейсом. Пояс американца в легком весе станет вакантным, а у него будет звание "чемпиона в отпуске".

Кто такой Шакур Стивенсон

Уроженец Ньюарка, серебряный призер Олимпиады-2016. Перешел в профессионалы в 2017 году.

Провел 20 победных поединков в полулегкой, второй легкой и легкой весовой категориях. Бывший чемпион по версиям WBC, WBO, временный чемпион WBO. Боксерский стиль американца – сочетание качеств контрпанчера и аутфайтера.

Прозвище – Бесстрашный. Обручен с рэп-исполнительницей Мишель Регстон со сценическим псевдонимом Young Lyric.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Василий ЛомаченкоБокс