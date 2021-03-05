"Скорее ад замерзнет": Литва ответила Беларуси на запрос об экстрадиции Тихановской

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис , передает пресс-служба ведомства.

"Литва была и будет каменной стеной, за которой найдут убежище все преследуемые режимами демократические силы. Таким образом, каждый, кто нашел убежище в Литве, может чувствовать себя в безопасности, что его не передадут режимам - ни из-за его борьбы за демократию, ни из-за борьбы за свободу слова или религии. А белорусскому режиму мы можем сказать: скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию Тихановской. До этого завершили расследование в отношении четверых доверенных лиц оппозиционерки, которых подозревают в якобы подготовке захвата администрации в Гомеле.

Также сообщалось, что белорусская оппозиция надеется на то, что президент Александр Лукашенко оставит власть уже этой весной.