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"Швидше пекло замерзне": Литва відповіла Білорусі на запит про екстрадицію Тіхановської

Автор: РБК-Україна

Литва не збирається видавати Білорусі опозиціонерку Світлану Тіхановську. Раніше Слідчий комітет ініціював екстрадицію колишнього кандидата в президенти.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає прес-служба відомства.

"Литва була і буде кам'яною стіною, за якою знайдуть притулок всі переслідувані режимами демократичні сили. Таким чином, кожен, хто знайшов притулок у Литві, може відчувати себе в безпеці, що його не передадуть режимам - ні через його боротьбу за демократію, ні через боротьбу за свободу слова або релігію. А білоруському режиму ми можемо сказати: швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської. До цього завершили розслідування відносно чотирьох довірених осіб опозиціонерки, яких нібито підозрюють у підготовці захоплення адміністрації в Гомелі.

Також повідомлялося, що білоруська опозиція сподівається на те, що президент Олександр Лукашенко залишить владу вже цієї весни.

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Новини України Світлана ТіхановськаЛитваБілорусьэкстрадиция
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