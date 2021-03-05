"Швидше пекло замерзне": Литва відповіла Білорусі на запит про екстрадицію Тіхановської

Литва не збирається видавати Білорусі опозиціонерку Світлану Тіхановську. Раніше Слідчий комітет ініціював екстрадицію колишнього кандидата в президенти.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс , передає прес-служба відомства.

"Литва була і буде кам'яною стіною, за якою знайдуть притулок всі переслідувані режимами демократичні сили. Таким чином, кожен, хто знайшов притулок у Литві, може відчувати себе в безпеці, що його не передадуть режимам - ні через його боротьбу за демократію, ні через боротьбу за свободу слова або релігію. А білоруському режиму ми можемо сказати: швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію Тіхановської. До цього завершили розслідування відносно чотирьох довірених осіб опозиціонерки, яких нібито підозрюють у підготовці захоплення адміністрації в Гомелі.

Також повідомлялося, що білоруська опозиція сподівається на те, що президент Олександр Лукашенко залишить владу вже цієї весни.