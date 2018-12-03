"Скорая" будет приезжать быстрее в 2019 году, - Минздрав

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В Украине обновят диспетчерские службы

Во всех регионах Украины с 2019 года заработают обновленные диспетчерские службы и кареты скорой помощи будут приезжать на вызов более оперативно. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны здоровья.

Как отмечается, новые объединенные диспетчерские службы будут созданы за средства государственного и местных бюджетов.

"Введение объединенных диспетчерских служб означает, что каждый украинец сможет позвонить на единый номер 103 и быть уверенным, что при необходимости к нему будет направлена ближайшая машина скорой помощи - даже если она будет из другого района", - говорится в сообщении.

В Минздраве отмечают, что создание современных диспетчерских служб позволяет:

уменьшить время обработки вызова: от 3-5 минут до 1 минуты в 90% случаев;

выполнить норматив доезда на экстренные случаи - до 10 минут в городах и до 20 минут в сельской местности;

в среднем на 20% уменьшить пробег автомобилей экстренной медицинской помощи;

собрать актуальную и достоверную статистику, которую можно анализировать для улучшения оказания экстренной помощи

Напомним, в течение последней недели в Украине выросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) на 8,2%.

Ранее РБК-Украина сообщало, в Киеве можно пройти вакцинацию от гриппа в 23 медицинских учреждениях столицы. Стоимость вакцин от гриппа - 230 и 313 гривен.