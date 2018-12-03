"Швидка" приїжджатиме швидше у 2019 році, - МОЗ

В Україні оновлять диспетчерські служби
Як зазначається, нові об’єднані диспетчерські служби будуть створені за кошти державного та місцевих бюджетів.
"Запровадження об’єднаних диспетчерських служб означає, що кожен українець зможе зателефонувати на єдиний номер 103 і бути впевненим, що за необхідності до нього буде направлена найближча машина швидкої допомоги - навіть якщо вона буде з іншого району", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ наголошують, що створення сучасних диспетчерських служб дозволяє:
Нагадаємо, протягом останнього тижня в Україні зросла захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) на 8,2%.
Раніше РБК-Україна повідомляло, в Києві можна пройти вакцинацію від грипу 23 медичних установах столиці. Вартість вакцин від грипу - 230 і 313 гривень.